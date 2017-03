Rakúska Cobra zadržala možných teroristov, môžu byť napojení na Islamský štát

Päť podozrivých z terorizmu zadržali v pondelok príslušníci jednotky rakúskej polície osobitého určenia Cobra v Sankt Pöltene. Stalo sa tak....

Sankt Pölten 6. marca (WebNoviny.sk) - Päť podozrivých z terorizmu zadržali v pondelok príslušníci jednotky rakúskej polície osobitého určenia Cobra v Sankt Pöltene. Stalo sa tak podľa informácií šéfa dolnorakúskeho krajinského úradu pre ochranu ústavy Rolanda Scherschera v štyroch lokalitách spomínaného mesta.



Výsluchy podozrivých, ktorí majú okolo 20 rokov a ktorí mali mať kontakty s džihádistami z Islamského štátu, sú podľa rovnakého zdroja v plnom prúde. Policajti zaistili aj veľké množstvo potenciálneho dôkazového materiálu, ktorý budú vyšetrovatelia vyhodnocovať v nasledujúcich dňoch a týždňoch..



Ako uviedol Karl Wurzer z prokuratúry v Sankt Pöltene, polícia zakročila voči podozrivým, ktorí nekládli odpor, na podnet prokuratúry, a to v súvislosti s vyšetrovaním, ktoré vedú orgány činné v trestnom konaní voči skupine osôb pre podozrenie z islamského extrémizmu.



Ako vyplýva ďalej z informácií verejnoprávneho rakúskeho rozhlasu ORF, 30-ročný muž, ktorého zadržali v Sankt Pöltene pre podozrenie z členstva v teroristickom zoskupení, zostáva vo vyšetrovacej väzbe, a to najmenej do 3. apríla. Muž aj naďalej akékoľvek nezákonné aktivity popiera.



Podľa internetového vydania regionálnych novín Niederöstterreichsche Nachrichten sa jeden z v pondelok zadržaných podozrivých neustále pokúšal presviedčať susedov, aby konvertovali na islam.