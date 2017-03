Rafaj obvinil Nesrovnala, že opätovným hlasovaním o hazarde porušuje zákon

BRATISLAVA 6. marca (WebNoviny.sk) – Bratislavský primátor Ivo Nesrovnal ako verejný činiteľ podľa riaditeľa občianskeho združenia Aliancia za čistú hru - Clarify Rafaela Rafaja je povinný v prvom rade dodržiavať „platné“ zákony štátu, čo neakceptuje.



„Opätovným predkladaním pôvodného návrhu petície za plošný zákaz hazardu, formulovanú podľa starého znenia zákona o hazardných hrách, nereaguje na aktuálne znenie platnej normy, a tak porušuje zákon,“ tvrdí Rafaj. Podľa neho primátor a niektorí starostovia si naďalej robia z témy okolo zákazu herní a kasín už predvolebnú kampaň do župných volieb a súčasne populisticky zavádzajú občanov..



„Ak sa na poslednú chvíľu zmenili legislatívne podmienky v prospech predloženia petície znížením kvóra v Bratislave len na 15%, a primátorovi, starostom a predkladateľom to maximálne vyhovuje – inak by petícia bola neplatná, potom musia akceptovať aj ďalšie zmeny v zákone o hazardných hrách, ktoré určili výber z niekoľkých variant pre reguláciu, kde možno herne prevádzkovať,“ upozorňuje Rafaj.



Šokovaná Aliancia za čistú hru



Aliancia za čistú hru je šokovaná aj ďalšími „psími kúskami“ magistrátu, ktorého komisia de facto zmarila pripomienkovanie všeobecne záväzného návrhu za plošný zákaz hazardu občianskou verejnosťou zamietaním návrhov.



„Máme za to, že náš alternatívny návrh spĺňal všetky formálne náležitosti podľa zákona o obecnom zriadení,“ reaguje Rafaj a dodáva, že je zvedavý, kam až budú ochotní zájsť pri opätovnom predložení návrhu na hlasovanie.



Pripomína, že v právnom štáte aj primátori, starostovia a poslanci nemôžu konať svojvoľne, ale len v dikcii platných zákonov. „Namiesto zamotávania situácie a napínania svalov by sa mali predkladatelia sústrediť na adresný výber najvhodnejšej regulácie hazardu v hlavnom meste,“ dodáva Rafaj.





Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal predloží mestským poslancom na rokovanie všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze hazardu tak, ako ho pôvodne navrhli.



Nesrovnala tým poveril petičný výbor, ktorý tvoria starostovia bratislavských mestských častí. „Bola by škoda, aby sa celá takmer dvojročná práca petičného výboru a vôľa viac ako 130-tisíc Bratislavčanov zmarila pre jeden chýbajúci hlas. Chcem, aby sme o tomto návrhu hlasovali opäť,“ uviedol Nesrovnal s tým, že hlasovanie o tej istej veci dvakrát po sebe je v súlade s rokovacím poriadkom.



Počas rokovania mestského zastupiteľstva však môžu poslanci podať pozmeňovacie návrhy, o ktorých by hlasovali.



Takmer 100-tisíc platných podpisov na petícii



Bratislavskí mestskí poslanci vo štvrtok 16. februára rozhodli o tom, že približne tristo herní z mesta nezmizne. Za návrh hlasovalo 24 poslancov zo 41 prítomných.



Aby zastupiteľstvo VZN prijalo, chýbal jeden hlas poslanca. Poslanci tak nevyhoveli petičnému výboru, ktorý v petícii pre zrušenie hazardu v Bratislave vyzbieral 136 139 podpisov Bratislavčanov na 8018 hárkoch. Všetky podpisy na hárkoch z odovzdanej petície proti hazardu v hlavnom meste SR Bratislave skontrolovali, platných bolo 98 118.



Podľa návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré predložili poslancom, hrozilo, že na celom území Bratislavy - v hoteloch, moteloch, penziónoch, budovách pre obchod a služby, pre kultúru a na verejnú zábavu, by nemohli byť herne. Tie nemali ostať ani v bytových domoch.



Zastupiteľstvo vo februári počas rokovania neschválilo možnosť, aby VZN rozdelili na štyri časti, o každej by poslanci hlasovali zvlášť. Prvou kategóriou boli hotely, motely, penzióny, druhou obchod a služby, v tretej boli kultúra a verejná zábava, posledná kategória boli bytové domy.