Radivojevič končí v Liberci, kvôli deťom sa chce vrátiť do Trenčína

LIBEREC 4. apríla (WebNoviny.sk) - Čas Branka Radivojeviča v hokejovom Liberci sa čoskoro naplní. Skúsený 36-ročný krídelník, ktorý bol s 33 bodmi (9+24) najproduktívnejším Slovákom v základnej časti českej extraligy, nevylúčil ani zavŕšenie aktívnej činnosti.





"V Liberci končím, pretože sa kvôli deťom chcem vrátiť domov do Trenčína. Zvažujem, čo bude ďalej. Či ešte budem pokračovať. Ak, tak v Trenčíne, ale nevylučujem ani to, že skončím. Uvidíme, ako sa rozhodnem po sezóne," citoval Radivojeviča denník Plus jeden deň podľa webu pluska.sk..



Strieborný aj bronzový medailista z MS je v súčasnosti kapitánom libereckých "bielych tigrov", ktorí v Česku obhajujú titul. Piešťanský rodák v nultých rokoch odohral takmer štyristo stretnutí v základnej časti severoamerickej NHL za Phoenix, Philadelphiu a Minnesotu, má bohaté skúsenosti aj z nadnárodnej KHL. Do Liberca prišiel počas sezóny 2014/2015.