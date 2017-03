RAH DIGGA víťazka BET Hip Hop Award príde začiatkom apríla na Slovensko.

Bratislava, 16.3.2017 ( WBN/PR ) – Americká raperka, modelka a herečka, vlastným menom Rashia Fisher reprezentuje Newark v New Jersey. RAH DIGGA a jej tvorba je bohatá na spolupráce s veľkými menami tohto hudobného žánru ako napríklad s The Fugees, Mariah Carey, Mary J. Blige, Mos Def, Talib Kweli, Jamelia, Planet Asia (vystupoval v Bratislave, 2009), Common Sense, Foxy Brown, Rampage a Busta Rhymes z Flipmode a mnoho ďalších známych interpretov.RAH DIGGA je podľa Allmusic jedna z najlepšie rapujúcich MC’s a interpretka s najlepším rapovým podaním v hip-hopovom svete podľa knihy “How To Rap”. .RAH DIGGA ako víťazka BET Hip Hop Award za rok 2006 za skladbu “Touch It”, získala ďalšie štyri nominácie na BET Award, ďalšie nominácie na BET Hip Hop Award a MTV Video Music Award.Jej hudobná kariéra začala v roku 1990, keď Q-TIP ako člen už legendárnej skupiny A Tribe Called Quest zoznámil Rah Digga s kamarátom BUSTA RHYMESom a ten ju zobral pod svoje krídla ako jediného ženského člena úspešnej družiny FLIPMODE SQUAD.RAH DIGGA získala ocenenie Source Hip Hop Music Award s albumom “The Imperial” – cena pre najlepšiu novú skupinu za rok 1998, spolu s Busta Rhymesom a Flipmode Squad.

Najúspešnejším singlom je bezpochýb skladba plná energie a chytľavého plynutia slov “Break Fool”, ďalšie singlové skladby známe aj v našich končinách sú určite “Tight”, “Party and Bullshit”, “Classic”, “Made MC”, “Angela Davis” a mnohé iné.Pekná kôpka energie sa predstaví prvýkrát slovenským fanúšikom 04.apríla 2017 v Nu Spirit Clube v Bratislave.Koncertný program prídu svojim vystúpením podporiť aj slovenskí interpreti ako bratislavská formácia 5R, senecký raper MAKAK-VELI, humenský raper SKAPAL PES a za platňami bude dj DAVID ZO SENCA a dj MUKI.



Rah Digga Freestyle (Toca Tuesdays Shade 45)



Live: RAH DIGGA @

Rocksteady Anniversary 2016