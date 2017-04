Qantas začnú po prvý raz prevádzkovať priame lety do Európy

Perthu

Perthom

Perthu

SYDNEY 30. apríla (WebNoviny.sk) - Austrálske aerolínie Qantas začnú od budúceho roku po prvý raz prevádzkovať priame lety do Európy, oznámila táto štátna vlajková spoločnosť.Pasažieri si už teraz môžu rezervovať letenky zdo Londýna. Denné lety novými dvojmotorovými strojmi Boeing-787 Dreamliner, vyvinutými špeciálne na diaľkové trasy, sa podľa vyhlásenia Qantasu začnú 24. marca 2018. Tieto lietadlá so širokým trupom pojmú 236 cestujúcich..Plánovaný let s dĺžkou 14 498 kilometrov bez medzipristátia potrvá 17 hodín. Väčšina súčasných letov z Austrálie na starý kontinent zahŕňa zastávku na jednom z letísk v Perzskom zálive.Pripravované spojenie medzi západoaustrálskyma britskou metropolou bude však iba o niečo dlhšie, než je linka Qantasu zo Sydney do amerického Dallasu, ktorá je celkovo tretím najdlhším komerčným letom bez medzipristátia, a to z hľadiska trvania aj prekonanej vzdialenosti.Najdlhšou pravidelnou non-stop leteckou linkou je momentálne 14.535-kilometrové spojenie medzi katarskou Dauhou a novozélandským Aucklandom, ktoré od februára poskytuje spoločnosť Qatar Airways a trvá 17 hodín a 40 minút.Cena spiatočnej letenky v ekonomickej triede zdo Londýna sa začína v prepočte od 1559 eur, zatiaľ čo spiatočná letenka v biznisovej triede štartuje na sume 6679 eur.