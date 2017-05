Putina podporujú dve tretiny Rusov, najviac stúpencov má medzi prvovoličmi

MOSKVA 7. mája (WebNoviny.sk ) - Ruský prezident Vladimir Putin má podporu 61-66 percent potenciálnych voličov. Keby sa zúčastnil prezidentských volieb, ktoré sa v Rusku uskutočnia na jar 2018, mohol by dostať 70-75 percent hlasov. Vyplýva to z analýzy, ktorú v Moskve zverejnil ruský Fond rozvoja občianskej spoločnosti (FoRGO).



Konkurencie sa obávať nemusí .



Ako s odvolaním sa na FoRGO informovala agentúra TASS, žiaden ďalší kandidát prezidentských volieb by pre Putina nepredstavoval výraznejšiu konkurenciu.



Voľby by tak v podstate mali charakter referenda, konštatoval FoRGO. FoRGO sa primárne venoval analýze fenoménu nazývaného aj putinovská väčšina a pri príprave svojej správy vychádzal z údajov a prieskumov viacerých sociologických inštitútov.





Odborníci upozornili na to, že vysoké percento Putinových podporovateľov je v skupine respondentov od 18 do 24 rokov - teda väčšinou prvovoličov, v ktorej je za Putina pripravených hlasovať až 60 percent opýtaných.



FoRGO poznamenal, že je to najvyšší stupeň podpory spomedzi všetkých vekových kategórií. V iných vekových skupinách sa miera podpory Putina pohybuje od 56 percent (ľudia vo veku 45-59 rokov) po 64 percent (24-34 rokov).



Má podporu naprieč celou spoločnosťou



Približne rovnaké výsledky boli dosiahnuté aj v prípadoch, keď sociológovia skúmali vzdelanostnú či sociálnu úroveň Putinových potenciálnych voličov, či ich bydlisko - vidiek alebo mestá. Podľa sociológov to znamená, že Putin má podporu naprieč celou ruskou spoločnosťou.



FoRGO vo svojej správe upozornil, že pri analýze všetkých týchto údajov treba brať do úvahy aj fakt, že 23 percent respondentov uviedlo, že sa na prezidentských voľbách nezúčastnia alebo vhodí do volebnej urny neplatný lístok. Časť z nich je nerozhodnutá, koho bude voliť.