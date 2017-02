Putin: Vojenskú základňu Kant môžeme zavrieť, stačí povedať

BIŠKEK 28. februára (WebNoviny.sk) - Rusko je pripravené zatvoriť svoju vojenskú základňu Kant v Kirgizsku, ak o to tamojšia vláda požiada s tým, že už nepotrebuje ruskú pomoc. Vyhlásil to v utorok ruský prezident Vladimir Putin, ktorý je na návšteve tejto stredoázijskej republiky, píše agentúra TASS.



Putin, ktorý je na dvojdňovej ceste po stredoázijskom regióne, na spoločnej tlačovej konferencii so svojím kirgizským náprotivkom Almazbekom Atambajevom v hlavnom meste Biškek zdôraznil, že ruskí vojaci "odídu ešte v ten istý deň", keď o to Kirgizsko požiada. Atambajev v decembri vyhlásil, že k zavretiu základne by mohlo dôjsť koncom tohto roka..



Kirgizsko susedí s Čínou, Kazachstanom, Tadžikistanom a Uzbekistanom. Leteckú základňu tu prevádzkovali aj Spojené štáty, ktoré ju využívali najmä pre svoje vojenské operácie v Afganistane. Kirgizskej armáde bola táto základňa odovzdaná v roku 2014 na žiadosť vlády v Biškeku.