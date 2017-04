Putin: Americko-ruské vzťahy sa od nástupu Trumpa zhoršili

MOSKVA 12. apríla (WebNoviny.sk) - Bilaterálne vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom sa od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do úradu zhoršili, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore, ktorý v stredu odvysielali tamojšie médiá a citovala ich agentúra Reuters.



"Možno povedať, že miera dôvery sa na pracovnej úrovni, najmä v oblasti vojenských záležitostí, nezvýšila, ale skôr poklesla," povedal Putin. Na otázku obvinení, že sýrska vláda vykonala chemický útok v provincii Idlib, prezident povedal, že Damask sa svojho chemického arzenálu vzdal..



Putin je podľa vlastných slov presvedčený o tom, že pre daný incident existujú dve hlavné vysvetlenia: sýrske vládne sily pri nálete zasiahli povstalecký sklad chemických zbraní, čím došlo k uvoľneniu jedovatého plynu, alebo táto udalosť bola zinscenovaná so zámerom zdiskreditovať sýrsku vládu.





Putinov komentár prichádza v čase, keď je na návšteve Moskvy americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson, ktorý rokuje so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Washington sa pokúša presvedčiť Kremeľ, aby upustil od podpory Damasku, svojho dlhoročného spojenca, pripomína spravodajská stanica BBC.



Tillerson na začiatku rozhovorov zdôraznil, že sa teší na otvorenú a úprimnú diskusiu zameranú na identifikovanie a riešenie rozdielov medzi oboma krajinami. Kremeľský hovorca Dmitrij Peskov na tlačovej konferencii pripustil možnosť, že sa v priebehu dneška s Tillersonom stretne aj Putin.