Putin uviedol, ako sa každý človek môže stať kúzelníkom

VLADIVOSTOK 31. decembra (WebNoviny.sk) - Šéf Kremľa Vladimir Putin v dnešnom novoročnom príhovore poprial ruskému národu mier a prosperitu.



Rok 2016 sa chýli ku koncu. Bol to náročný rok, ale ťažkosti, ktorým sme čelili, nás spojili a umožnili nám odhaliť obrovské zdroje, aby sme sa pohli vpred. Hlavné je to, že veríme v seba, v svoje sily a v svoju krajinu. Pracujeme, úspešne pracujeme a veľa sme toho dosiahli, uviedol ruský prezident.



Putin sa poďakoval aj za "víťazstva a úspechy, za vaše pochopenie a dôveru a za vašu skutočnú a úprimnú starostlivosť o Rusko".



Šéf Kremľa zdôraznil, že Rusko je veľkým a jedinečným štátom. Podľa neho sa každý človek môže stať "kúzelníkom", a to tým, že sa bude s láskou a vďačnosťou starať o svojich rodičov, o deti a rodiny, že bude rešpektovať kolegov v práci, pestovať priateľstvá, brániť pravdu a spravodlivosť, že bude milosrdný a bude pomáhať ľuďom v núdzi.