Putin sa snaží urovnať vzťahy s Nemeckom, Merkelovú pozval do Ruska

MOSKVA 9. marca (WebNoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin hodlá napraviť vzťahy Moskvy s Berlínom, ktoré poškodila kríza na Ukrajine, a pozval nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú na návštevu svojej krajiny.



"Sme si dobre vedomí aktuálneho stavu našich vzťahov. Našou spoločnou úlohou je vrátiť sa k normálu a vyriešiť všetky ťažkosti, ktoré na tejto ceste stretneme. Tešíme sa na návštevu spolkovej kancelárky. Odovzdajte jej, prosím, môj srdečný pozdrav," povedal Putin na stretnutí so šéfom nemeckej diplomacie Sigmarom Gabrielom v Kremli..



Merkelová je dlhodobo neochvejnou podporovateľkou územnej celistvosti Ukrajiny, čo irituje Moskvu.



"Pozvanie s veľkou radosťou odovzdám spolkovej kancelárke a dúfam, že možnosť na jej návštevu sa naskytne sama," uviedol Gabriel. Putin podľa agentúry TASS dodal, že ruské úrady udržiavajú s nemeckým vedením úzky kontakt a rád by v Kremli privítal aj novozvoleného nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.



"Súhlasím s vami, že máme úlohu starať sa o mier a stabilitu v Európe bez ohľadu na všetky problémy. Nebude to síce ľahké, avšak stojí za to vynaložiť toto úsilie," zdôraznil Gabriel. Nemecký diplomat sa v priebehu dňa stretol aj so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom, s ktorým sa zhodol, že obe krajiny sa musia snažiť o odzbrojenie.