Putin oznámil prímerie v Sýrii, začne platiť o polnoci

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že sa podarilo uzavrieť dohodu o prímerí v Sýrii, ktoré majú spoločne garantovať Turecko....

MOSKVA 29. decembra (WebNoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že sa podarilo uzavrieť dohodu o prímerí v Sýrii, ktoré majú spoločne garantovať Turecko a Rusko.



"Boli podpísané tri dokumenty. Jedným je prímerie medzi sýrskou vládou a ozbrojenou opozíciou. Ďalším je balík opatrení na kontrolu prímeria. A tretím je deklarácia o pripravenosti začať mierové rozhovory o urovnaní (konfliktu) v Sýrii," povedal Putin podľa agentúry TASS na schôdzke so šéfmi ruských rezortov diplomacie a obrany.



Správy o dohodnutom prímerí sa v tureckých médiách objavili už v stredu, avšak hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ich vtedy nepotvrdil a zdôraznil, že sa o celej záležitosti stále rokuje. Podľa tureckých médií by prímerie malo platiť na celom území Sýrie.



Sýrska armáda oznámila, že dohodnuté prímerie začne platiť na území krajiny o polnoci miestneho času (23.00 h SEČ). Jeho garantmi majú byť Rusko a Turecko.



Obe strany tiež deklarovali pripravenosť začať mierové rozhovory o urovnaní konfliktu v Sýrii, ktoré by sa mali v bližšie neurčenom termíne konať v Kazachstane.



Podľa ruského ministra obrany Sergeja Šojgu bude prímerie dodržiavať 62.000 opozičných bojovníkov po celej Sýrii. Na kontrolu jeho dodržiavania bola zriadená horúca linka medzi Ruskom a Tureckom.



Šéf tureckej diplomacie Mevlüt Čavušoglu spresnil, že Ankara bude garantovať dodržiavanie prímeria povstalcami, zatiaľ čo Moskva bude dozerať na sýrsku armádu a jej spojencov.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyhlásil, že do avizovaného mierového procesu sa bude môcť po nástupe do úradu zapojiť aj administratíva budúceho prezidenta USA Donalda Trumpa.