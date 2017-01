Putin neverí, že si Trump pozval do hotela prostitútky

MOSKVA 17. januára (WebNoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril v utorok pochybnosti o pravdivosti správ, podľa ktorých si novozvolený americký prezident Donald Trump počas návštevy Moskvy v roku 2013 pozval do hotelovej izby prostitútky. Putin tak podľa agentúry Reuters reagoval na neoverené informácie z minulého týždňa, ktoré Trump označil za "vykonštruované správy a politický hon na čarodejnice".



Na otázku internetovej spravodajskej televízie Life, či videl dokumenty alebo videozáznamy naznačujúce, že Trump si do hotelovej izby pozval skupinu prostitútok, Putin odpovedal: "Trump určite prišiel a okamžite vyrazil za moskovskými prostitútkami. Je to dospelý človek a okrem toho muž, ktorý sa dlhé roky podieľal na organizácii súťaží krásy. Spoločensky sa stýka s najkrajšími ženami sveta. Pokladám za ťažko uveriteľné, že utekal do nejakého hotela, aby sa tam stretol s našimi dievčatami so zníženou spoločenskou zodpovednosťou," uviedol Putin v Moskve na spoločnej tlačovej konferencii s moldavským prezidentom Igorom Dodonom.



Putin zároveň označil za "úplný nezmysel" tvrdenia, že ruské tajné služby Trumpa sledovali, aby o ňom získali kompromitujúce informácie, pričom opäť zdôraznil, že sa s novozvoleným americkým prezidentom nikdy osobne nestretol. Viaceré americké média v utorok večer informovali, že dosluhujúci prezident Barack Obama i Trump dostali minulý týždeň spolu so správou o ruských počítačových útokoch na USA aj neoverené dokumenty o tom, že "ruskí agenti" údajne majú informácie osobného i finančného charakteru, ktoré kompromitujú nového prezidenta USA.



Spravodajský portál BuzzFeed následne zverejnil 35-stranový dokument, ktorý údajne poslúžil ako podklad pre správu tajných služieb. Dôveryhodnosť dokumentu však spochybnila aj platforma WikiLeaks, podľa ktorej tento materiál nie je správou rozviedky.