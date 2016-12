Putin je veľmi inteligentný, vyslúžil si pochvalu od Trumpa

SAN FRANCISCO 31. decembra (WebNoviny.sk) - Novozvolený americký prezident Donald Trump dnes na Twitteri pochválil ruského prezidenta Vladimira Putina za to, že sa zdržal odvety za nové sankcie uvalené vládou Baracka Obama z dôvodu údajného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb.



Trump na sociálnej sieti vyzdvihol Putina: "Vynikajúci ťah zdržať sa (odvety)." Trump dodal: "Vždy som vedel, že je veľmi inteligentný!"



Putin v piatok odsúdil nové kolo amerických sankcií proti Rusku, ktorých súčasťou je aj vyhostenie ruských diplomatov z USA. Uviedol však, že Moskva sa nebude mstiť podobným krokom, teda vyhostením amerických diplomatov z Ruska.



Novozvolený šéf Bieleho domu sa vyhýba kritike Putina a spochybnil aj vyhlásenia amerických tajných služieb, že za vlnou hackerských útokov počas americkej prezidentskej kampane stojí Rusko.



Miliardár sa plánuje na budúci týždeň stretnúť s predstaviteľmi amerických tajných služieb, ale povedal, že je už čas na to, aby sa krajina pohla dopredu.