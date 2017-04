Pulitzerove ceny udelili za panamské dokumenty i agresívne metódy Putina

NEW YORK 11. apríla (WebNoviny.sk) - Odhalenie tzv. panamských dokumentov (Panama Papers) a spravodajstvo viacerých amerických médií o prezidentskej kampani Donalda Trumpa bolo v pondelok v New Yorku ocenené tohtoročnou prestížnou Pulitzerovou cenou v oblasti žurnalistiky.



Za kauzu panamských dokumentov, ktoré pomáhalo analyzovať takmer 400 novinárov na celom svete, bolo v kategórii vysvetľujúce spravodajstvo ocenené Medzinárodné konzorcium pre investigatívnu žurnalistiku (ICIJ) so sídlom vo Washingtone, v Kalifornii sídliaci mediálny koncern McClatchy a denník Miami Herald. Hoci Pulitzerove ceny dostávajú len americkí novinári, ocenenie tentoraz patrí všetkým, ktorí sa na odhalení podieľali, povedal predseda výboru Pulitzerovej ceny Mike Pride. .



Bodovala kauza Panama Papers



Kauza Panama Papers prepukla v apríli 2016, keď niekoľko médií zverejnilo dokumenty panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca, podľa ktorých pomáhala vyhýbať sa plateniu daní či legalizovať zisky z nezákonnej činnosti. Odhalenia sa týkali aj známych politikov, podnikateľov a športovcov kvôli kauze skončil napríklad islandský premiér Sigmundur Davíd Gunnlaugsson alebo španielsky minister priemyslu José Manuel Soria.



Cena v hlavnej kategórii služba verejnosti putovala tentoraz do redakcie lokálneho denníka New York Daily News a neziskovej organizácii ProPublica zameranej na investigatívnu žurnalistiku za odhalenie diskriminačného postupu newyorskej polície pri vypratávaní bytových alebo firemných priestorov.



V kategórii domáceho spravodajstva získal cenu redaktor novín Washington Post David Fahrenthold, ktorého investigatívna práca je podľa poroty "modelom pre transparentnú žurnalistiku". Fahrenthold informoval o videozázname z roku 2005, na ktorom sa vtedajší realitný magnát a súčasný prezident Donald Trump urážlivo vyjadroval o ženách. Napísal aj články o Trumpových sporných charitatívnych aktivitách.



Ocenili aj články o agresívnom Putinovi



V zahraničnom spravodajstve si cenu odniesol denník New York Times za články o agresívnych metódach ruského prezidenta Vladimira Putina zameraných na rozšírenie ruského vplyvu vo svete. Noviny tiež dostali cenu za fotografie a reportáže.



Najlepšie komentáre písala vlani Peggy Noonanová z denníka Wall Street Journal. Dvojtýždenník Storm Lake Times vychádzajúci v náklade iba 3000 kusov bol ocenený za najlepší úvodník.



Pulitzerove ceny sa udeľujú od roku 1917 a v súčasnosti obsahujú 21 kategórií - okrem 14 novinárskych aj napríklad hudbu, poéziu, divadlo či literatúru. Jej zakladateľom bol americký novinár maďarského pôvodu Joseph Pulitzer.