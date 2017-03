Prvým semifinalistom Slovnaft Cupu sa stal Poprad, zdolal Dunajskú Stredu

DUNAJSKÁ STREDA 7. marca (WebNoviny.sk) - Futbalisti druholigového FK Poprad sa stali prvými semifinalistami národného pohára 2016/2017 pod názvom Slovnaft Cup. V utorňajšom štvrťfinálovom zápase zvíťazili na ihrisku FC DAC 1904 Dunajská Streda najtesnejším rozdielom 1:0.



O triumf druholigistu nad účastníkom najvyššej dlhodobej domácej súťaže Fortuna ligy sa už vo 4. min postaral 34-ročný bývalý reprezentant SR Stanislav Šesták. Favoritovi zredukovalo vyhliadky na obrat vylúčenie Zoltána Kontára po hodine hry. Na trávniku pobudol len osem minút. V nadstavenom čase videl červenú kartu aj brankár hostí Ján Malec, zastúpil ho hráč z poľa, keďže Poprad už mal vyčerpaný kontingent striedaní..



Zostávajúce tri duely tejto fázy sú na programe v stredu 8. marca. Stretnú sa v nich Skalica so Žilinou (14.30 h), Liptovský Hrádok s Michalovcami (15.00 h) a v repríze ostatného finále Slovan Bratislava s obhajcom trofeje Trenčínom (18.00 h). Poprad bude medzi najlepšími štyrmi hrať s úspešným zo súboja Skalica - Žilina.



Štvrťfinálové 6. kolo Slovnaft Cupu sa hrá rovnako ako doterajších prvých päť kôl na jeden zápas, v prípade nerozhodného výsledku po 90 minútach riadneho hracieho času sa duel nepredlžuje, ale hneď nasleduje rozstrel z 11 m. Semifinále má termíny 5. a 11. apríla, hrá sa už na odvetu. Finále, ktoré sa uskutoční v prvý májový deň na trávniku NTC v Poprade, sa v prípade remízy po 90 minútach bude predlžovať 2x15 minút a až potom by nasledoval rozstrel z "bieleho bodu".



Futbal - Slovnaft Cup 2016/2017 - štvrťfinále (hralo sa na jeden zápas) - utorok:



- Poprad postúpil do semifinále



4. Šesták, ŽK: 38. Štepanovský - 37. J. Šašinka, 45.+ M. Poliaček, 57. J. Malec, 62. Hatok, 65. Bilas, 80. V. Palša, ČK: 60. Kontár - 90.+ J. Malec po druhej ŽK, rozhodovali: I. Kružliak - Hancko, Jankovič







Slávik - M. Živkovič, Ľ. Šatka, T. Huk, Davis Grajales - M. Ljubičič - Štepanovský (46. Brašeň), Sarr (52. Kontár), Simon Pambou, Pačinda - P. Šafranko



Poprad: J. Malec - Hatok, V. Palša, T. Peciar, S. Kica - Hric, M. Poliaček (63. Bilas) - Maťaš (79. Medak), Kapláň, Šesták - J. Šašinka (82. E. Šuľa)