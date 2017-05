Prvou prekážkou Slovákov na MS v hokeji 2017 sú Taliani

Bilancia hovorí v prospech Slovákov

Začiatok turnaja je dôležitý

Lídrom talianskej ofenzívy Larkin

Pravdepodobná zostava Cígera

SLOVENSKO - TALIANSKO





KOLÍN NAD RÝNOM 6. mája (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia začne svoju púť 81. majstrovstvami sveta v Nemecku a Francúzsku sobotňajším zápasom o 16.15 h proti výberu Talianska, ktoré je v elitnej kategórii nováčik spolu s tímom Slovinska.Ak si nechcú zverenci trénera Zdena Cígera poriadne skomplikovať situáciu na turnaji hneď v jeho úvode, musia tohto súpera v Kolíne nad Rýnom bezpodmienečne zdolať a získať tri body. "Ak chceme pomýšľať na dobré umiestnenie, tak musíme zvíťaziť,“ vyhlásil skúsený obranca slovenského tímu Michal Sersen. .Vzájomná bilancia oboch sobotňajších súperov hovorí jasne v prospech Slovákov. Zo sedemnástich zápasov triumfovali až dvanásťkrát, v jednom prípade sa zrodila remíza. Taliani majú na svojom konte štyri úspechy, jeden z nich ešte z roku 1940.Výber SR na vrcholnom podujatí s talianskym družstvom ani raz nezaváhal, naposledy ho zdolal 4:1 na MS 2014 v bieloruskom Minsku.Zo súčasného slovenského kádra vtedy na šampionáte boli všetci traja brankári, obranca Peter Čerešňák a útočníci Marcel Haščák, Michel Miklík a Dávid Skokan. V ostatnom spoločnom meraní síl sa tešili Taliani, vo februári 2015 na turnaji vo Viedni zdolali olympijský tím SR tesne 2:1."Hokej sa stále posúva dopredu a nebude to jednoduchý zápas. Pokiaľ však budeme korčuľovať, zvíťazíme. Sila nášho mužstva je tímová práca a spoločný duch. Všetci sa veľmi tešíme na prvý zápas,“ povedal pred sobotou kapitán slovenskej reprezentácie Vladimír Dravecký.Už v nedeľu o 20.15 h čaká na Slovákov druhý zápas na MS, v ktorom vyzvú Lotyšov. "Začiatok turnaja bude dôležitý, pretože tam máme súperov, ktorých musíme zdolať, ak chceme myslieť na postup zo skupiny. To by bol pre nás veľmi dobrý výsledok. Nepredbiehajme však, necháme sa prekvapiť,“ poznamenal Michal Sersen.V podobnom duchu sa nieslo aj vyjadrenie mladého zadáka Martina Gernáta, ktorý v sobotu absolvuje debut na šampionáte. "Silu máme väčšiu ako naši prví súperi, ale musíme to dokázať na ľade. Prvý duel na turnaji je vždy najdôležitejší, od neho sa mužstvo odráža. Nemôžeme predtým myslieť na ďalšie súboje. Ak pôjdeme od zápasu k zápasu, môžeme byť úspešní,“ povedal Gernát.Napriek tomu, že Taliani sú hlavný ašpirant na zostup zo základnej A-skupiny do nižšej kategórie, majú vo svojom kádri niekoľko hráčov, ktorí patria v Európe medzi opory svojich klubov.Gólman Andreas Bernard dlhodobo chytá vo Fínsku a v sezóne 2016/2017 bol v tíme Ässät Pori brankárskou jednotkou.Lídrom defenzívy by mal byť londýnsky rodák Thomas Larkin, ktorý hral v KHL za Medveščak Záhreb a záver ročníka strávil v nemeckom Mannheime v DEL.V obrane nemožno zabudnúť na skúseného Armina Helfera či univerzála Alexandra Eggera a smerom dopredu na kapitána Antona Bernarda, staršieho brata brankára výberu Talianska.Keďže tréner Zdeno Cíger , poodhalil tým zloženie štvrtej ofenzívnej formácie pre duel proti Talianom. Nastúpiť by v nej mali Pavol Skalický, Andrej Šťastný a Jakub Suja.V ďalších troch útokoch by to malo vyzerať takto: s centrom Liborom Hudáčkom budú hrať Dávid Skokan a Vladimír Dravecký, s Máriom Bližňákom krídelníci Marcel Haščák a Michel Miklík, s Tomášom Hrnkom zase spoluhráči zo Sparty Praha Lukáš Cingeľ a Andrej Kudrna. "Zigo a Matoušek zápas proti Talianom neodohrajú a neskôr uvidíme,“ informoval už vo štvrtok kouč výberu SR.V obrane ráta Cíger pravdepodobne s dvojicami Michal Čajkovský - Michal Sersen, Martin Gernát - Juraj Mikuš, Peter Čerešňák - Peter Trška a Adam Jánošík - Eduard Šedivý.17 zápasov: 12 víťazstiev – 1 remíza – 4 prehry, skóre 72:41Slovensko – Taliansko 1:3 (Garmisch-Partenkirchen, 2. februára 1940)Slovensko – Taliansko 7:2 (Bratislava, 23. marca 1993)Slovensko – Taliansko 6:3 (Landshut, 14. apríla 1993)Slovensko – Taliansko 4:0 (Bolzano, 17. decembra 1993)Slovensko – Taliansko 10:4 (Lillehammer, ZOH, 17. februára 1994)Slovensko – Taliansko 2:3 (Asiago, 29. októbra 1995)Slovensko – Taliansko 1:1 (Stuttgart, 2. novembra 1996)Slovensko – Taliansko 7:4 (Skalica, 17. apríla 1997)Slovensko – Taliansko 4:2 (Bratislava, 18. apríla 1997)Slovensko – Taliansko 4:3 (Tampere, MS, 8. mája 1997)Slovensko – Taliansko 4:3 (Nagano, ZOH, 10. februára 1998)Slovensko – Taliansko 2:1 (Zürich, MS, 1. mája 1998)Slovensko – Taliansko 2:3 (Chur, 13. februára 1999)Slovensko – Taliansko 7:4 (Hamar, MS, 3. mája 1999)Slovensko – Taliansko 6:2 (Petrohrad, MS, 2. mája 2000)Slovensko – Taliansko 4:1 (Minsk, MS, 17. mája 2014)Slovensko – Taliansko 1:2 (Viedeň, 5. februára 2015)