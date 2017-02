Prvá schôdzka šéfov diplomacií USA a Ruska vraj bola trápna

BONN 16. februára (WebNoviny.sk) - Nový šéf americkej diplomacie Rex Tillerson potvrdil vo štvrtok ochotu prezidenta USA Donalda Trumpa vyriešiť problémy vo vzťahoch s Moskvou. Uviedol to vo štvrtok šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, ktorý s Tillersonom po prvý raz rokoval v nemeckom Bonne. Agentúra Bloomberg však označila schôdzku za trápnu.



"Diskutovali sme o situácii v bilaterálnych vzťahoch, ktoré vážne narušila Obamova administratíva," povedal Lavrov. Tillerson však podľa neho potvrdil ochotu Trumpa prekonať toto obdobie. O sankciách voči Rusku sa na schôdzke nehovorilo, dodal šéf ruskej diplomacie, ktorého citovala agentúra TASS..



Rusko musí dodržiavať minské dohody



Ako informovala agentúra AP, Tillerson po schôdzke s Lavrovom vyhlásil, že Rusko musí dodržiavať minské dohody z roku 2015, ktorých cieľom je ukončenie konfliktu na Ukrajine. Zároveň však dodal, že Spojené štáty budú hľadať s Ruskom spôsoby praktickej spolupráce, "ktorá bude prínosom pre americký národ".



Agentúra Bloomberg konštatovala, že stretnutie oboch šéfov diplomacií bolo trápne. Podľa nej protokol predpisuje, aby si dvojica podala ruky, vymenila známe frázy pred cvakajúcimi fotoaparátmi a možno aj odpovedala na otázky novinárov predtým, než začne rozhovor za zatvorenými dverami.



Úvodné slovo mal Sergej Lavrov. Okrem iného povedal: "Pán minister zahraničných vecí, ďakujem vám za túto príležitosť mať s vami prvý kontakt po tom, čo ste sa ujali funkcie, a rád by som vám opäť k tomu pogratuloval."



Do vnútorných záležitostí iných nezasahujú



Lavrov odpovedal aj na otázku jedného z prítomných novinárov, či je Moskva znepokojená "turbulenciami" vo Washingtone (ohľadne demisie poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna pre jeho kontakty s ruskou vládou) a či to ovplyvní rusko-americké vzťahy. "Mali by ste vedieť, že my nezasahujeme do vnútorných záležitostí iných krajín," odpovedal Lavrov.



A potom už veci nabrali iný smer, píše Bloomberg. Keď začal hovoriť Tillerson, novinári dostali signál, aby opustili miestnosť. Táto epizóda Lavrova nahnevala a otvorene sa pýtal, prečo americkí poradcovia vypudili ruských a amerických novinárov z miestnosti bez toho, aby si mohli vypočuť zvyšok Tillersonovej úvodnej reči.



Podľa agentúry TASS stihol Tillerson povedať len "Ďakujem, pán Lavrov, tiež vás rád vidím", potom ho jeho poradcovia prerušili a požiadali novinárov, aby opustili priestory. Prvá schôdzka medzi Lavrovom a Tillersonom sa konala v rámci dvojdňového stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín skupiny G20 v Bonne, ktoré sa začalo vo štvrtok.