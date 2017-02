Prudký vietor vyčíňal vo Francúzsku, niekde nemali elektrinu

Až štvrť milióna francúzskych domácností sa v sobotu ocitlo bez elektrickej energie v dôsledku ničivej tlakovej níže Leiv, ktorá zasiahla najmä....

PARÍŽ 4. februára (WebNoviny.sk) - Až štvrť milióna francúzskych domácností sa v sobotu ocitlo bez elektrickej energie v dôsledku ničivej tlakovej níže Leiv, ktorá zasiahla najmä regióny Gironde, Charentes a Charentes-Maritime na juhozápade Francúzska.



Hasiči však v noci na sobotu zasahovali viac ako 140-krát, a to hlavne kvôli vyvráteným stromom, ale aj škodám spôsobeným na energetickej sieti..



Na niekoľko hodín bola v sobotu v oboch smeroch prerušená doprava na železničnej trati Paríž-Bordeaux. Z preventívnych dôvodov bola v oblasti Bordeaux od dnešnej polnoci zastavená nákladná automobilová doprava.



Aj keď Leiv podľa meteorológov slabne, na nedeľu predpovedajú na francúzskom pobreží Atlantického oceánu opäť extrémne nepriaznivé počasie. Spôsobí ho tlakovú níž Marcel, ktorú by mal sprevádzať vietor s rýchlosťou 100 až 110 km/h.



V piatok zasiahla západ Francúzska tlaková níž Kurt, ktorú sprevádzal vietor so silou do 135 km/h. O život prišla jedna žena z mesta Nantes, na ktorú sa zrútil múr domu. Francúzske úrady vyzvali obyvateľov krajiny na opatrnosť, a to najmä na cestách, keďže vo viacerých regiónoch je tento víkend začiatkom zimných prázdnin.