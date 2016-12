Proti Metallurgu sa v bránkovisku Slovana predstaví Pogge

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) - S Justinom Poggem v bránke namiesto dištancovaného Barryho Brusta nastúpi HC Slovan Bratislava na predvianočný piatkový zápas Kontinentálnej hokejovej ligy proti Metallurgu Magnitogorsk. Jednotka Slovana Brust musí nútene pauzovať za tri vyššie tresty a v piatok nenadviaže na shutout zo stretnutia s Čeľabinskom, v ktorom chytil 31 pokusov hráčov Traktora a dosiahol prvé čisté konto v ročníku. Na striedačke bude pripravený Christián Pavlas.



Obnovenú premiéru v drese Slovana si odkrúti Tomáš Surový, tréner Miloš Říha ho zaradil do stredu útoku s Igorom Musatovom a Samuelom Petrášom na krídlach. Do prvej formácie sa k Jeffovi Taffeovi a Jonathanovi Cheechoovi vracia Michal Hlinka. Václav Nedorost sa posunie do druhého útoku ku Kylovi Chipchurovi a Žigovi Jegličovi.



Vo štvrtom budú hrať Lukáš Vopelka, Patrik Lušňák a Andrej Šťastný. Bratislavčania sa predstavia bez zmien v obranných dvojiciach, k stabilnej šestici Michal Sersen, Tomáš Kundrátek - Ivan Švarný, Nick Plastino - Marek Ďaloga, Tomáš Starosta je pripísaný ako siedmy Mislav Rosandič.







Pogge (Pavlas) - Sersen, Kundrátek, Plastino, Švarný, Starosta, Marek Ďaloga, M. Rosandič - Michal Hlinka, Taffe, Cheechoo - V. Nedorost, Jeglič, Chipchura - Musatov, Surový, S. Petráš - Vopelka, Lušňák, A. Šťastný - Pätoprstý