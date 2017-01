Prokuratúra nebude komentovať slová Gajdoša ku kauze Gorila

BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) - Do právoplatného skončenia trestnej veci nebude Úrad špeciálnej prokuratúry poskytovať podrobnejšie informácie o predmetnej trestnej veci ani komentovať vyjadrenia iných osôb. Špeciálna prokuratúra tak reaguje na vyjadrenia bývalého šéfa vyšetrovateľov kauzy Gorila Mareka Gajdoša.



"Po právoplatnom ukončení trestnej veci poskytne o predmetnej trestnej veci podrobné informácie vrátane vyhodnotenia výsledkov a činnosti vyšetrovacieho tímu," uviedla hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



Špeciálny prokurátor mal brzdiť dokazovanie



Bývalý vyšetrovateľ Gajdoš sa v rozhovore pre portál aktuality.sk vyjadril, že špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý je dozorujúcim prokurátorom kauzy Gorila, v niektorých prípadoch brzdil priebeh dokazovania kauzy. Týkalo sa to podľa neho napríklad oneskorených právnych pomocí z Cypru, ktoré sa týkali schránkových firiem. "Nepoznám jeho motiváciu. Zrejme by povedal, že má na vec iný právny názor. Keď som to však konzultoval so skutočnými odborníkmi, chytali sa za hlavu..........Vzhľadom na funkciu, ktorú zastáva, by mal byť podľa mňa väčší odborník," uviedol v rozhovore Gajdoš.



Bývalý vyšetrovateľ kritizoval aj to, že nemohol v prípade vypočuť predsedu vlády Roberta Fica. "Oznámil som nadriadeným, že mám pripravené predvolanie na výsluch svedka a chcem ho doručiť Robertovi Ficovi. Keď sa o tom dozvedel Kováčik, vydal záväzný pokyn, ktorým zablokoval všetky plánované výsluchy," povedal Gajdoš.



Marek Gajdoš odišiel v januári do civilu



Bývalý šéf policajného tímu zriadeného na vyšetrovanie kauzy Gorila Marek Gajdoš odišiel v januári do civilu, pričom v tejto súvislosti sa spomínali aj spory ohľadom vedenia vyšetrovania s inými zainteresovanými osobami. Najčastejšie sa v tejto súvislosti v médiách spomínal dozorujúci prokurátor prípadu, ktorým je špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.



Od prvého decembra pôsobí ako vedúci tímu určeného na vyšetrovanie kauzy Gorila vyšetrovateľ Lukáš Kyselica. Tím na vyšetrenie kauzy Gorila založili v januári 2012. Spis Gorila sa na verejnosti objavil v decembri 2011, pričom jeho obsah tvorili prepisy rozhovorov medzi viacerými politikmi a osobami z prostredia finančných skupín. Za autora spisu je považovaný bývalý príslušník SIS Peter H.