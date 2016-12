Program RTVS poznačí nižší rozpočet, o novinky ale neprídeme

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) - Nižší rozpočet Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na rok 2017 sa dotkne aj výroby televízneho programu. Ako pre agentúru SITA povedal programový riaditeľ televíznej časti RTVS Tibor Búza, zo zmluvy so štátom ide na tento účel oproti roku 2016 o 1,7 milióna eur menej a spolu pôvodnú televíznu tvorbu štát v roku 2017 podporí sumou 19,3 mil. eur.



Okrem toho sa do nižších zdrojov na program premietnu aj celkové nižšie príjmy RTVS očakávané v budúcom roku. Na výrobu programu v televíznej časti RTVS tak pôjde približne o sedem miliónov eur menej, ako tomu bolo tento rok. Rozpočet na výrobu je pod úrovňou roku 2015 o 0,5 milióna eur, teda v roku 2017 naň pôjde 32,5 milióna eur. Diváci však napriek tomu dostanú nové programy. RTVS zároveň garantuje zachovanie výroby pôvodných programov pre deti a mládež. Niektoré programy RTVS pripravila vopred, jedným z nich je aj veľký súťažný program venovaný pestrým podobám folklóru na Slovensku s názvom Zem spieva.



"Od začiatku sme deklarovali, že chceme pripraviť folklórny program, ktorý bude vhodný do hlavného večerného vysielacieho času. Naštudovali sme viac ako 250 formátov z celého sveta a nakoniec sme sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Samozrejme, čerpali sme inšpiráciu aj zo zahraničných formátov. Zem spieva je však pôvodný formát vyvinutý na Slovensku. Bude to veľká talentová šou, do ktorej sa nám podarilo zapojiť takmer celú folkloristickú obec," priblížil novinku pre agentúru SITA Tibor Búza.



Už od začiatku sa na jej príprave podieľali odborníci na folklór a podľa Búzu pôjde o veľký výpravný formát. Program prinesie folklór z celého Slovenska, a to nielen slovenský, ale aj folklór národnostných menšín, ktoré u nás žijú, maďarskej, rusínskej, rómskej a ďalších. Diváci na jar uvidia jedenásť epizód, z nich dve budú naživo ako veľké finále. Program sa vyrába po celom Slovensku, napríklad výberové kolá sa natáčali v Múzeu slovenskej dediny v Martine - Jahodníckych hájoch. Ku každej časti sa zároveň natáčajú tzv. dokrútky priamo v miestach, z ktorých súťažiaci pochádzajú.



RTVS pre úspory nasadí premiérové programy postupne, nie hneď v januári, ako tomu bolo v predošlých rokoch. Niektoré formáty budú mať premiéru až v marci či apríli. "Zem spieva sa začne koncom januára, druhá séria seriálu Tajné životy odštartuje prvý februárový víkend, veľké zábavné formáty na utorkový večer sa spustia od marca a nové vydania piatkovej zábavnej šou Milujem Slovensko, ale aj zábavného kvízu Čo ja viem sa vo vysielaní objavia začiatkom jari, na prelome marca a apríla. Na Jednotke sa vo štvrtok večer nebude vysielať zábavná relácia a pri niektorých programoch sa znížil počet epizód," upresnil škrty v programe Búza.



RTVS tento rok dokončí výrobu prvej série 13-dielneho seriálu Inšpektor Max a výroba druhej série je v pláne v roku 2017. Seriál sa do vysielania dostane v roku 2018. V roku 2017 RTVS investuje do medzinárodnej koprodukcie Česka, Rakúska, Slovenska, Maďarska a Nemecka Mária Terézia. Táto miniséria by sa na obrazovky mala dostať pred budúcoročnými Vianocami. RTVS čaká v blížiacom sa roku 2017 podľa Tibora Búzu "niekoľko naozaj špičkových a veľmi zaujímavých projektov, ktoré budú mať ohlas nielen na domácej pôde, ale určite zožnú úspech aj na festivaloch".



Premiérovou vianočnou rozprávkou roka 2017 bude pokračovanie česko-slovenskej koprodukčnej rozprávky Anjel Pána. Vo výrobe je a do vysielania sa priebežne dostáva rad dokumentárnych filmov. V roku 2017 RTVS začne pripravovať viacero dokumentov k výročiam roka 2018, a to k 100. výročiu vzniku Československa, k 50. výročiu okupácie ČSSR vojskami Varšavskej zmluvy a 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky.



Začnú sa aj prípravy na 100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika, ktoré si pripomenieme v roku 2019. V pláne je množstvo dokumentov a v prípade Štefánika aj kinofilm a televízna miniséria. Pre rok 2018 je naplánovaný tiež seriál, ktorý by mapoval Slovensko počas celého 20. storočia a televízny film o Alexandrovi Dubčekovi. Film o Dubčekovi zatiaľ neexistuje, RTVS na jeho vzniku pracuje už tri roky a už začína intenzívne pripravovať jeho výrobu, doplnil pre SITA šéf televízneho programu RTVS.