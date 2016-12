Procházková nepôjde na Tour de Ski, dôvodom sú financie

DAVOS 27. decembra (WebNoviny.sk) - Prestížny seriál bežcov na lyžiach Tour de Ski, ktorého body sa rátajú do hodnotenia Svetového pohára, bude na prelome rokov bez slovenskej účasti.



Preteky na Silvestra a na Nový rok vo švajčiarskom Val Mustair, 3.- 4. januára v nemeckom Oberstdorfe, 6. januára v talianskom Toblachu a 7.- 8. januára rovnako v talianskom Val di Fiemme vynechá zo svojho sezónneho programu aj dlhodobo najlepšia slovenská bežkyňa na lyžiach Alena Procházková.



Členka širšej svetovej špičky v šprinte v tejto súvislosti pre agentúru SITA uviedla: "Hlavným dôvodom sú financie. S jedným servismanom to neprichádza do úvahy." Jej tréner Ján Valuška ešte pred štartom súťažnej sezóny k tejto téme poznamenal. "Účasť na Tour de Ski v januári neplánujeme, ale prípravu budeme smerovať k majstrovstvám sveta v Lahti, čo bude na prelome februára a marca hlavný vrchol sezóny."



Procházková má za sebou solídne zvládnutú prvú periódu Svetového pohára 2016/2017, keď v troch strediskách - fínskej Ruke, nórskom Lillehammeri a švajčiarskom Davose, nazbierala celkovo štyri umiestnenia v bodovanej tridsiatke SP, pričom v šprintoch klasickou technikou v Ruke a Lillehammeri skončila zhodne na 19. mieste. V šprintérskom hodnotení SP jej patrí 26. priečka so ziskom 26 bodov, keďže 2 body pridala aj za 29. miesto v šprintérskej klasike v Davose.



"Najviac spokojná som bola s úvodnými pretekmi vo Fínsku aj preto, že v predchádzajúcich rokoch sa mi tam v úvode sezóne nedarilo. Podstatné je, že som dokázala bodovať vo všetkých troch šprintoch, ktoré som absolvovala. A to som ešte v Davose po kolízii vo štvrťfinále zlomila paličku a vzniknutý odstup od čela pretekov som už nedokázala zmazať. V príprave sme sever Európy nahradili Davosom vo väčšej nadmorskej výške a aj to sa zrejme odrazilo na lepších výsledkoch," skonštatovala Procházková.



Tridsaťdvaročná členka LK Slávia UMB Banská Bystrica sa dlhodobo pozerá najmä smerom do fínskeho Lahti, kde budú v dňoch 21. 2.- 5. 3. 2017 majstrovstvá sveta v klasických lyžiarskych disciplínach vrátane šprintu voľnou technikou (23. 2.). A práve tam si robí nádeje na dobrý výsledok. Predurčujú ju k tomu aj dve ôsme miesta z ostatných dvoch svetových šampionátov vo Val di Fiemme a Falune. Tam sa však bežalo klasickou technikou, ktorú má Procházková o čosi radšej ako skejtový spôsob, čiže tzv. korčuľovanie.



"Kritériá sú nastavené vysoko. Ak by som skončila do desiateho miesta, bolo by to fajn. Vždy sa mi viac darilo v klasickej technike, ale napríklad z dejiska majstrovstiev sveta Lahti mám už aj jedno tretie miesto z pretekov Svetového pohára v šprinte voľnou technikou," uviedla Procházková. Spolu s trénerom sa zatiaľ nerozhodli, či záverečnú prípravu pred MS 2017 absolvujú vo vysokohorskom prostredí alebo skôr budú "na nížine" zdokonaľovať rýchlostné parametre.



Na otázku, ktoré preteky SP má najbližšie v pláne, skúsená reprezentantka odpovedala: "V polovici januára to bude taliansky Toblach, koncom januára švédsky Falun a potom tri dni pred začiatkom majstrovstiev sveta ešte generálka v estónskom Otepää. Rada by som sa pozrela aj na olympijské trate do kórejského Pjongčangu, ale pre chýbajúce financie to zrejme nebude možné," dodala Alena Procházková.