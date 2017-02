Procházková mala problém, v skiatlone sa však posunula vpred

LAHTI 28. februára (WebNoviny.sk) - Len piaty skiatlon v kariére absolvovala v sobotu v Lahti slovenská bežkyňa na lyžiach Alena Procházková. Náročnú kombináciu klasiky a korčuľovania na 2x 7,5 km dokončila na 34. mieste, čím si o päť priečok vylepšila svoje umiestnenie z rovnakej disciplíny z MS 2013 v talianskom Val di Fiemme.



V úvodnej klasickej časti sa Procházková držala medzi 25. a 30. miestom, v "skejte" napokon klesla do štvrtej desiatky. Majsterkou sveta sa stala nestarnúca Nórka Marit Björgenová, ktorá pridala do rekordnej zbierky pätnáste zlato z majstrovstiev sveta..



"Chcela som si udržať miesto po klasike, ale na korčuliarskom úseku som mala problém, ktorý nechcem špecifikovať. Snažila som sa dobehnúť to, v čom som zaostala, ale už to nešlo. V skiatlone sa v ostatných rokoch beží nenormálne rýchle tempo," uviedla Alena Procházková pre RTVS.



Tridsaťštyriročná skúsená pretekárka si robila nádeje na dobrý výsledok na MS 2017 predtým v šprinte, ale z kvalifikácie smoliarsky nepostúpila do vyraďovacej časti a skončila tridsiata prvá. Zverenka trénera Jána Valušku sa ešte pokúsi atakovať najlepšiu tridsiatku v pretekoch na 10 km klasicky, ktoré prídu na rad v utorok 28. februára. V nedeľňajšom tímšprinte sa nepredstaví, lebo na MS v Lahti je jedinou slovenskou ženskou zástupkyňou.