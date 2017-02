Problémy s cenami energií ešte len prídu, myslí si Galek

Problémy v energetike sa ešte len začínajú. Myslí si to poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Karol Galek. "Na svedomí to má....

BRATISLAVA 16. februára (WebNoviny.sk) - Problémy v energetike sa ešte len začínajú. Myslí si to poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Karol Galek. "Na svedomí to má práve tá vyhláška, ktorá má podľa premiéra všetko vyriešiť. Bola zverejnená minulý týždeň a musím povedať, že v odbornej verejnosti sa postarala o poriadny rozruch," povedal v rámci parlamentnej rozpravy Galek.



Podľa neho existuje veľa odberateľov, ktorí si vrátením k cenovej vyhlášky v elektroenergetike z minulého roka pohoršia. "Je obrovské množstvo ľudí, ktorí v januári dostali nižší zálohový predpis, ako mali v roku 2016. A práve títo budú podľa staronovej vyhlášky veľmi nešťastní, lebo budú musieť spätne doplácať do výšky platby podľa minulého roku," upozornil Galek..



Podľa neho sa vláda na čele s premiérom snaží retroaktívnou vyhláškou len zakryť skutočné problémy v cenovej regulácii. "Cena elektriny aj napriek tejto snahe a sľubom porastie. Bude to na úkor ľudí. Spotrebitelia ešte budú musieť zaplatiť všetky náklady spojené s týmto chaosom," konštatoval Galek, podľa ktorého nový šéf regulačného úradu bude musieť po svojom nástupe všetky rozhodnutia robené počas éry Jozefa Holjenčíka zmiesť zo stola a začať nanovo budovať celý úrad.