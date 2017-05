Príspevok za dobrovoľnú vojenskú službu sa má zvýšiť o 200 eur, záujemcovia sa môžu hlásiť

BRATISLAVA 3. mája (WebNoviny.sk) – Záujemcovia o dobrovoľnú vojenskú službu môžu podať na regrutačných skupinách žiadosti o prijatie. Prijímať ich budú do 9. júna, informovala agentúru SITA hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.



Príspevok sa zvýši o 200 eur .



Výcvik je naplánovaný v Martine od augusta do októbra a záujemcovia by ho mali absolvovať už podľa nových podmienok.



V parlamente je totiž novela zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave, ktorá by mala byť účinná od júla. Všetky regrutačné skupiny v každom krajskom meste sú pripravené poskytnúť záujemcom všetky bližšie informácie, zdôraznila Capáková.



Rezort obrany chce, aby dobrovoľný vojenský výcvik ročne absolvovalo 150 ľudí. Po novom by mal byť finančný príspevok za jej absolvovanie zvýšený približne o 200 eur.



O týždeň kratší výcvik



Výcvik by sa mal skrátiť z 12 na 11 týždňov a úspešní absolventi by v prípade záujmu mali mať zabezpečený jednoduchší vstup do ozbrojených síl, k polícii, hasičom a záchranárom.



Zmeny vyplynuli z analýzy pilotného projektu, v rámci ktorej sa zohľadnilo aj hodnotenie prvých úspešných absolventov, vysvetlila Capáková.



Projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy je určený predovšetkým pre mladých ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu.