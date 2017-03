Príprava hokejovej reprezentácie na MS sa začne už budúci týždeň

Slovenská hokejová reprezentácia už v pondelok 20. marca začne so spoločnou prípravou na majstrovstvá sveta, ktoré od 5. do 21. mája budú hostiť....

BRATISLAVA 9. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia už v pondelok 20. marca začne so spoločnou prípravou na majstrovstvá sveta, ktoré od 5. do 21. mája budú hostiť nemecký Kolín nad Rýnom a hlavné mesto Francúzska Paríž. Ligové súťaže v Európe aj v zámorí sú ešte v plnom prúde, no hlavný tréner Zdeno Cíger už si musí pomaly skladať tím na svetový šampionát. K dispozícii má trojicu hráčov z KHL - obrancu Michala Čajkovského aj útočníkov Martina Bakoša a Tomáša Marcinka.



"Rátame s nimi, ich klubová sezóna sa už skončila. Sme s nimi v kontakte a dohodli sme sa na nejakých tréningoch v súčasnosti. Od 20. marca začíname spoločnú prípravu," prezradil Cíger. Ten v súčasnosti postupne kontaktuje hokejistov v zámorí a zisťuje ich záujem doplniť reprezentáciu v prípade, ak ich klub ukončí sezónu. "Postupne sa snažíme spojiť s každým. Rátame s každým, no uvidíme, ako sa im bude dariť v kluboch. Na to budeme operatívne reagovať," poznamenal..





Na vedľajšej koľaji nie sú ani hokejisti, ktorí nehrajú pravidelne či sú vo farmárskej AHL. "Komunikovali sme s Marekom Hrivíkom a dohodli sa. Aj v jeho prípade platí, že uvidíme, ako sa bude dariť klubu. Rátame s ním a z jeho strany bola pozitívna odpoveď," informoval Cíger. Kouč reprezentácie ešte nehovoril s Tomášom Tatarom, ktorý údajne plánuje ísť po základnej časti NHL na operáciu. "Ešte sme spolu nekomunikovali, iba sme niečo zachytili v médiách. Veríme, že to je stále otvorené, pomôže nám a príde reprezentovať," objasnil. Hovoril však už so skúseným Mariánom Hossom: "Vyjadril sa, že uvidí po sezóne. Chicago však chce ísť v play-off ďaleko. Nechávame to otvorené, hráča ako on potrebujeme v reprezentácii. Budeme veľmi radi, keď nám príde pomôcť, ak bude môcť."



V aktuálnej sezóne sa na žiadnom turnaji nepredstavil v národnom tíme útočník Ladislav Nagy z HC Košice. "Sledujeme jeho výkony, je jedným z najlepších hráčov extraligy. Dohodli sme sa, že teraz sa venuje klubovým záležitostiam a potom si povieme, ako ďalej," pokračoval Cíger. Teší ho veľký záujem obrancu Mareka Ďalogu, ktorý je v súčasnosti zranený.



"Po zranení ma hneď kontaktoval a mal obrovský záujem reprezentovať. Verí, že bude zdravý a bude sa môcť pridať do prípravy," dodal kouč národného mužstva a načrtol aj podobu úvodu spoločných tréningov pred MS. "Bude to vec improvizácie. Nevieme, aký bude počet hráčov. Boli by sme radi, aby ich bolo čo najviac, nech tréningy majú nejakú úroveň. Máme veľký okruh hráčov, ktorých sledujeme. Záležať však bude na tom, ako sa ich klubom bude dariť v ligových súťažiach," ozrejmil Cíger.



