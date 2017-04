Príplatky za prácu cez víkend sú podľa Matoviča ľudské a sociálne

Poslanci Národnej rady SR za OĽaNO-NOVA navrhujú zaviesť povinný príplatok za prácu v sobotu vo výške 50 % a za prácu v nedeľu v sume 100 %....

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR za OĽaNO-NOVA navrhujú zaviesť povinný príplatok za prácu v sobotu vo výške 50 % a za prácu v nedeľu v sume 100 % z priemernej mzdy zamestnanca. "Takto je to správne, ľudské, sociálne a kresťanské,“ povedal v parlamentnej rozprave líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič. Vláda podľa neho robí z ľudí otrokov, keď im v súčasnosti v Zákonníku práce negarantuje príplatky za prácu v sobotu a nedeľu.



"Máte možnosť zahlasovať za niečo, čo pomôže pracujúcim," odkázal poslancom za Smer-SD. Upozornil na to, že Smer-SD nechce dať do pracovného kódexu príplatky za prácu cez víkend, aby mali odbory na Slovensku naďalej opodstatnenie..



Podľa poslankyne za OĽaNO-NOVA Eriky Jurinovej by sa schválením tohto návrhu výrazne pomohlo pracujúcim ľuďom na Slovensku. Keďže podľa nej parlament neschválil zákaz maloobchodného predaja počas nedieľ, príplatky za prácu v sobotu a nedeľu by sa vzťahovali na všetkých pracujúcich. Ako uviedla Jurinová, Slováci sú pritom rekordérmi v práci počas nedieľ, keď v nedeľu pracuje pätina pracujúcich ľudí na Slovensku.



Krátko po 12:00 vyhlásil predsedajúci schôdze Andrej Danko obedňajšiu prestávku. Poslanci budú v rokovaní pokračovať od 14:00 pravidelnou štvrtkovou Hodinou otázok.



, ,