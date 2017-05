Prípady osýpok v Taliansku stúpli o vyše 500 percent. Na vine sú populisti

Taliansko zaznamenalo v prvých štyroch mesiacoch tohto roka 1920 prípadov vírusu závažného ochorenia osýpok, čo je 523-percentný nárast oproti rovnakému....

RÍM 4. mája (WebNoviny.sk) - Taliansko zaznamenalo v prvých štyroch mesiacoch tohto roka 1920 prípadov vírusu závažného ochorenia osýpok, čo je 523-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu roka 2016. Informovali o tom vo štvrtok talianske štátne zdravotnícke úrady.



Informácia sa objavila v čase, keď sa talianska hlavná opozičná strana, populistické Hnutie piatich hviezd (M5S), obhajuje v reakcii na komentár amerického denníka New York Times (NYT), ktorý obvinil hnutie z aktívnej kampane zameranej proti očkovaniu..





Približne 88 percent ľudí, ktorí sa nakazili osýpkami, bolo nezaočkovaných, a 73 percent bolo vo veku 15 rokov a viac. V oficiálnej správe to uviedli Národný úrad zdravia a ministerstvo zdravotníctva. Medzi zdravotníckymi pracovníkmi sa vyskytlo 176 prípadov nákazy osýpkami, uvádzalo sa tiež v správe.



"Údaje o osýpkach sú naozaj znepokojujúce, najmä v dôsledku závažných a nebezpečných nevedeckých dezinformácií, ktoré šíria aj určité politické sily, čo viedlo niektorých ľudí k odmietnutiu očkovania," vyhlásila ministerka zdravotníctva Beatrice Lorenzinová pre tlačovú agentúru ANSA.



Poprední predstavitelia M5S, vrátane zakladateľa Beppeho Grilla, zverejnili falošné, zavádzajúce štúdie, ktoré tvrdili, že vakcíny môžu uškodiť a môžu vyvolať autizmus. Títo predstavitelia hnutia zároveň podnikali kampaň proti povinnému očkovaniu.



Dnes - po tom, čo Grillo označil kritiku v New York Times za "fake news" (falošnú správu) - sa na jeho blogu objavil hosťujúci článok imunológa odmietajúceho akúkoľvek súvislosť očkovacej látky s autizmom.