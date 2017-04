Prípad vraždy Čongrádyho prejednávajú odznova

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) - V pondelok je na Okresnom súde Bratislava I vytýčené ďalšie pojednávanie v prípade vraždy údajného člena skupiny sýkorovcov Petra Čongrádyho z roku 2004, ako aj prípravy jeho vraždy v roku 1999.



Prípad v súčasnosti pojednáva nový zákonný sudca odznova, keďže pôvodný predseda senátu odišiel začiatkom tohto roka do dôchodku. Na poslednom pojednávaní vo februári mali teda možnosť opätovne vypovedať všetci obžalovaní. Pondelňajšie pojednávanie by sa malo zaoberať výsluchom svedkov. .



Strieľali z idúcej motorky



Prokuratúra obžalovala pre trestný čin prípravy vraždy Petra Čongrádyho z roku 1999 Sergeja M., Petra H., Romana J. a Dušana Š. V prípade samotnej vraždy z roku 2004 spolu so Sergejom M. a Petrom H. obžalovali aj Vladimíra Š.





V roku 1999 podľa obžaloby naplánovali Sergej M., Peter H., Roman J. a Dušan Š. zavraždenie Čongrádyho pred jeho obľúbeným barom v Bratislave, pričom na neho podľa plánu mali strieľať z idúcej motorky. Okolnosti sa im však nepozdávali, preto skutok odložili. V roku 2004 bol Čongrády zavraždený 28 zásahmi zo samopalu. K účasti na tomto skutku sa priznali Ivan Beňo, Peter Kopera a Vladimír Smetana.



S prokurátorom uzavreli v septembri 2014 dohody o vine a treste. Beňovi vymerali trest 15 rokov väzenia, Koperovi 14 rokov a deväť mesiacov a Smetanovi 14 rokov. Kopera a Beňo vypovedali v tomto prípade aj ako svedkovia, Smetana vo februári tohto roku zomrel.



Čongrády začínal ako Sýkorov šofér



Petra Čongrádyho zavraždili v septembri 2004 v bratislavskej Petržalke. Pri útoku bol postrelený aj jeho ochrankár. Čongrády bol považovaný za jedného z nástupcov zakladateľa skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru, konkrétne za šéfa bratislavskej vetvy skupiny.



Začínal ako Sýkorov šofér, neskôr vlastnil podiel v niekoľkých firmách. Podľa vtedajšieho viceprezidenta Policajného zboru Jaroslava Spišiaka Čongrády v čase zavraždenia trestnú činnosť nepáchal, bol však podozrivý zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny.



V prípade jeho vraždy v minulosti polícia vyšetrovala skupinu osôb vrátane známych mien spájaných s podsvetím ako Karol M. alebo Ľuboš F. Výpoveď kľúčového svedka v prípade sa však ukázala ako nepravdivá.



