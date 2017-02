Princíp jedenkrát a dosť by mal platiť v celej Európe

TALLINE 24. februára 2017 (WBN/PR) - Štát by si opakovane nemal pýtať údaje, ktoré mu už raz občania alebo firmy dali. Toto pravidlo, takzvaný "princíp jedenkrát a dosť", by malo platiť vo všetkých krajinách EÚ.Koncom januára sa v estónskom hlavnom meste Talline konalo úvodné stretnutie zástupcov konzorcia z 21 európskych krajín k projektu TOOP (The Once Only Principle). Tento projekt v rámci programu Horizont 2020 spustila Európska komisia 1. januára 2017 s cieľom zabezpečiť implementáciu princípu "jedenkrát a dosť".Projekt TOOP je súčasťou akčného plánu Európskej únie v oblasti eGovernmentu na obdobie 2016-2020, ktorý má prispieť k zvýšeniu efektívnosti jednotného digitálneho trhu. Cieľom projektu TOOP je umožniť cezhraničnú spoluprácu medzi úradmi štátnej správy a uľahčiť cezhraničné obchodné aktivity firiem. Eliminujú sa tiež zbytočné bariéry pre európske spoločnosti, ktoré musia opakovane predkladať rovnaké údaje a dokumenty.Zástupcom Slovenka v konzorciu je spoločnosť PosAm. Jej experti sa podieľali aj na plánovaní a príprave projektu. "Pri práci na projekte TOOP využijeme naše skúsenosti a znalosti pri zavádzaní princípu jedenkrát a dosť zo Slovenska. Len nedávno sme oslávili tretie výročie zavedenia systému Register účtovných závierok , ktorého autorom je PosAm. Jeho cieľom bolo práve zavedenie tohto princípu pri komunikácii účtovných jednotiek s verejnou správou," hovorí Peter Kolesár, Riaditeľ pre verejnú správu PosAm.PosAm je tiež koordinátorom pre slovenské verejné inštitúcie, ktoré sa zapoja do pilotného projektu. V súčasnosti na ňom participujú Ministerstvo financií SR a Štatistický úrad SR. Pre maximalizáciu efektu princípu "jedenkrát a dosť" budú k účasti postupne prizvané aj ďalšie inštitúcie.Zavádzanie princípu "jedenkrát a dosť” naprieč krajinami sa otestuje najprv v troch pilotných projektoch. Ide o cezhraničné elektronické služby pre mobilitu podnikania, aktualizáciu dát o podnikateľských subjektoch a online sprístupnenie dokumentácie a certifikátov pre lodnú prepravu. V rámci týchto pilotov môže byť prepojených až šesťdesiat informačných systémov z dvadsaťjeden krajín. Úlohou pilotných projektov je nielen otestovať navrhovanú architektúru a technológie, ale taktiež urýchliť úradom a firmám poskytovanie služieb a zjednodušiť podnikanie v rámci jednotného digitálneho trhu EÚ.Hlavnou úlohou projektu TOOP je vypracovanie návrhu inovatívnej federatívnej architektúry, umožňujúcej prepojenie a spoluprácu jednotlivých národných registrov a systémov v celoeurópskom meradle. Táto architektúra podporí cezhraničnú spoluprácu verejnoprávnych inštitúcií jednotlivých európskych krajín a medzinárodné aktivity podnikateľských subjektov. TOOP za týmto účelom zváži možnosti existujúcich EU programov (EIRA, EIF) a využitie už existujúcich IT komponentov (tzv. stavebných prvkov) vyvinutých v rámci projektu e-SENS a prevádzkovaných v rámci infraštruktúry digitálnych služieb nástroja CEF (Connecting Europe Facility).PosAm pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990. Z niekoľkých nadšencov výpočtovej techniky sa spoločnosť rozvinula do firemnej štruktúry s viac ako 250 zamestnancami. V roku 2010 sa PosAm stal súčasťou skupiny Slovak Telekom, čím potvrdil a posilnil pozíciu vedúcej IT spoločnosti na Slovensku. Hlavným cieľom spoločnosti je prinášať partnerom a zákazníkom úžitok prostredníctvom unikátnych riešení s využitím potenciálu širokej škály informačných technológií. PosAm sústreďuje svoje úsilie na poskytovanie služieb a riešení pre korporátnych zákazníkov. V rámci svojho portfólia PosAm ponúka individuálny softvérový vývoj, vlastné aplikačné riešenia, systémovú integráciu, konzultačné služby, outsourcing a infraštruktúrne riešenia. Partnerské vzťahy so svetovými technologickými lídrami, inovačný potenciál manažmentu a silný lokálny tím, podporený investíciami do vzdelávania zamestnancov sú zárukou neustáleho napredovania a špičkových výkonov.Viac informácií o spoločnosti nájdete aj na:Ďalšie informácie vám rád poskytne:Miroslav KvasničkaTel: +421 2 49239 433