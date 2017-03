Priemerný starobný dôchodok na Slovensku stúpol

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci februára predstavoval 425,99 eura. V porovnaní s koncom februára minulého roka ide o nárast....

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci februára predstavoval 425,99 eura. V porovnaní s koncom februára minulého roka ide o nárast o 12,25 eura. Tento druh dôchodku pritom na konci minulého mesiaca poberalo vyše 1,04 mil. osôb. Predčasný starobný dôchodok, ktorý dostávalo 21,5 tisíca penzistov, dosahoval v priemere 401,74 eura. Medziročne išlo o nárast o 7,05 eura. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Sociálna poisťovňa.



Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci minulého mesiaca na úrovni 200,88 eura, čo je v medziročnom porovnaní zvýšenie o 2,59 eura. Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vyplácala Sociálna poisťovňa v priemernej výške 360,64 eura. Oproti koncu februára vlaňajška je to nárast o 6,61 eura. Sociálna poisťovňa pritom ku koncu minulého mesiaca evidovala 237,5 tisíca poberateľov invalidných dôchodkov..



Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu minulého mesiaca v priemere 250,54 eura, čo je medziročný nárast o 3,23 eura. Tieto dôchodky pritom dostávalo 294,9 tisíca ovdovených žien. Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vyplácala 46 tisíc vdovcom, bola na úrovni 194,97 eura. Oproti koncu februára minulého roka je to nárast o 3,87 eura. Sirotské dôchodky dostávalo na konci februára 22,9 tisíca osôb, a to v priemernej výške 132,97 eura. Priemerná sirotská penzia tak bola medziročne vyššia o 87 centov.



, ,