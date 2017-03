Priemerná mzda stúpla na 990 eur, v Bratislavskom kraji je ešte vyššia

BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny.sk) - Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR vo štvrtom kvartáli minulého roka medziročne vzrástla o 3,6 % na 990 eur. Ako na svojej webstránke informoval Štatistický úrad SR, pokles spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne zvýšila o 3,7 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti tretiemu štvrťroku 2016 stúpla o jedno percento.



Najvyššia mzda bola v informáciách a komunikáciách .



Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetví informácie a komunikácia, konkrétne 1 892 eur, ďalej v odvetví finančné a poisťovacie činnosti (1 769 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1 712 eur). "V desiatich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, a to 613 eur, v ostatných činnostiach to bolo 662 eur a v stavebníctve 689 eur," uviedli štatistici.



Oproti štvrtému štvrťroku 2015 priemerná nominálna mzda relatívne najrýchlejšie rástla v ťažbe a dobývaní, o 13,7 %, a v dodávke elektriny, plynu a pary o 9,7 %. Klesla v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 3,7 %, v informáciách a komunikácii o 2,7 % a v stavebníctve o 1,4 %.



Vyššiu priemernú mzdu má len Bratislavský kraj



Z pohľadu právnej formy subjektov priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla medziročne v príspevkových organizáciách o 6,3 % na 1 087 eur, v rozpočtových organizáciách o 5,9 % na 1 073 eur, vo veľkých podnikoch s 20 a viac zamestnancami o 4,2 % na 1 165 eur a v malých podnikoch do 19 zamestnancov o 0,9 % na 755 eur.



Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1 235 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 798 eur v Prešovskom kraji do 922 eur v Trenčianskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako vo štvrtom kvartáli 2015 s najvyšším prírastkom o 6,4 % v Trnavskom kraji.



V roku 2016 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 912 eur. Medziročne sa nominálne zvýšila o 3,3 %, reálna mzda vzrástla o 3,8 %. Rast nominálnej mzdy bol o 0,4 percentuálneho bodu rýchlejší ako v roku 2015.