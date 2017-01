Príčinou pádu lietadla s Alexandrovcami nebol výbuch

MOSKVA 12. januára (WebNoviny.sk) - Príčinou pádu ruského lietadla Tu-154 z 25. decembra nebol výbuch na jeho palube. Na základe série expertíz to uviedli špecialisti ruskej Federálnej bezpečnostnej služby, ktorí skúmali úlomky trupu lietadla, časti sedadiel či obloženia interiéru lietadla.



Ruský denník Kommersant vo štvrtok napísal, že odborníci na dôkazových materiáloch nenašli stopy po výbuchu spôsobenom nastraženou výbušninou ani po zásahu raketou zvonku, ako ani stopy po samotnej výbušnine či šrapneloch. Vyšetrovatelia na základe tejto expertízy vylúčili verziu, že lietadlo bolo terčom teroristického útoku, a sústredia sa na druhú najpravdepodobnejšiu príčinu pádu lietadla - chybu posádky.



Lietadlo Tu-154 sa zrútilo do Čierneho mora 25. decembra 2016 krátko po štarte z letiska v Soči, kde malo medzipristátie. Lietadlo smerovalo do Sýrie. Na jeho palube boli aj členovia armádneho súboru Alexandrovovci, ktorí mali vystupovať pred ruskými vojakmi dislokovanými v Sýrii. Pri páde lietadla zahynulo všetkých 92 ľudí na palube.



Ruské médiá tento týždeň prišli s hypotézou, že lietadlo sa zrútilo do mora buď kvôli chybe druhého pilota, alebo kvôli nadmernej hmotnosti nákladu. Ministerstvo obrany tieto špekulácie odmietlo a obviňovanie pilota bez dôkazov označilo za "nemorálne".