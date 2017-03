Príčinou pádu lietadla s Alexandrovcami môže byť somatogravická ilúzia

MOSKVA 15. marca (WebNoviny.sk) - Za dohady médií označil hlavný ruský vojenský prokurátor Sergej Fridinskij zverejnené informácie o príčinách pádu lietadla Tu-154 s členmi armádneho umeleckého súboru Alexandrovci na palube.

"Zatiaľ nie je špeciálne o čom hovoriť. Myslím si, že to, čo dnes zverejnili, sú len ďalšie dohady. Vyšetrovanie zatiaľ na nič neprišlo. Keď budú nejaké dôležité závery a rozhodnutia, potom sa porozprávame," reagoval Fridinskij pred novinármi na správy v médiách. Citovala ho agentúra Interfax.Zdroj údajne oboznámený s vyšetrovaním predtým pre Interfax uviedol, že podľa predbežnej verzie "pilotov lietadla v dôsledku prepracovania a panujúcej tmy postihla takzvaná somatogravická ilúzia, čiže si nesprávane dali do súvislosti údaje z prístrojov s vlastnými zmyslami, v dôsledku čoho mohlo prísť k neprispôsobenému konaniu".Lietadlo Tu-154 ruského ministerstva obrany, ktoré malo prepraviť Alexandrovcov na vystúpenie pred vojakmi v Sýrii, sa zrútilo vlani 25. decembra do Čierneho mora krátko po štarte z letiska v Soči, kde malo medzipristátie. Pri havárii zahynulo všetkých 92 ľudí na palube. Armádny umelecký súbor prišiel o 64 členov.