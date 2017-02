Pri výbuchu bomby v Pakistane zomrelo najmenej 50 ľudí

ISLAMABAD 16. februára (WebNoviny.sk) - Najmenej 50 ľudí zahynulo a viac ako 100 ďalších osôb utrpelo vo štvrtok zranenia pri výbuchu nálože, ku ktorému došlo v súfijskej svätyni v provincii Sindh na juhu Pakistanu.



K zodpovednosti za útok sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS). "My sme to urobili," uviedol hovorca odnože IS operujúcej v Afganistane a Pakistane..



Podľa hovorcu guvernéra provincie Sindh sa cieľom bombového útoku stala svätyňa v meste Sehván Šaríf, kde sa každý štvrtok večer tisíce stúpencov súfizmu venujú počúvaniu mystickej hudby a tancu.



Súfizmus je mystickou odnožou islamu, praktizovanou v mnohých častiach južnej Ázie. Sunnitskí radikáli považujú jeho stúpencov za odpadlíkov od pravého islamského náboženstva.