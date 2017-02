Pri výbere pôžičky je pre Slovákov rozhodujúca rýchlosť

Ak ešte pred niekoľkými rokmi bola najdôležitejším kritériom pri výbere pôžičky výška úročenia, v súčasnosti je to rýchlosť, akou je možné....

BRATISLAVA 25. februára (WebNoviny.sk) - Ak ešte pred niekoľkými rokmi bola najdôležitejším kritériom pri výbere pôžičky výška úročenia, v súčasnosti je to rýchlosť, akou je možné pôžičku získať. Vyplynulo to z prieskumu mBank v spolupráci s agentúrou MNS Market Research na vzorke tisíc Slovákov a Čechov.



Ako skonštatovala produktová manažérka mBank Beáta Bjelová, nadpolovičná väčšina ľudí si zobrala hneď prvú pôžičku, ktorú im finančný dom ponúkol. Pritom polovicu z pôžičiek finančné inštitúcie poskytli do 24 hodín. "To zvýhodňuje finančné inštitúcie s rýchlym schvaľovacím procesom,” uviedla Bjelová..



Pri rozhodovaní o poskytovateľovi pôžičky uviedli respondenti dva faktory, ktoré považujú za najdôležitejšie. Prvým je, že v minulosti už boli klientom danej banky alebo nebankovej spoločnosti. Druhým je predchádzajúca dobrá skúsenosť s poskytovanými službami. Veľkosť marketingovej kampane alebo meno finančnej inštitúcie nezohráva pri ich výbere podstatnejšiu rolu. Ako dôležitejšia sa ukazuje možnosť vyriešiť väčšinu záležitostí súvisiacich s pôžičkou cez internet. Tento prístup preferuje 53 % Slovákov a 65 % Čechov.



Ako ďalej vyplynulo z prieskumu, klientom v oboch krajinách sa veľmi nechce do prieskumu trhu. Iba každý piaty žiadateľ si porovnal aspoň tri ponuky od rôznych poskytovateľov. Výskum ďalej ukázal, že 40 % Slovákov s pôžičkou nepozná výšku svojej úrokovej sadzby. Výsledky ďalej ukázali, že 40 % poskytnutých spotrebných úverov je vo výške do 3 tis. eur. Štvrtinu tvoria spotrebné úvery v rozpätí od 7 tis. eur do 20 tis. eur. Až 80 % respondentov spláca mesačne sumu do 200 eur.