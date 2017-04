Pri útoku Talibanu na základňu v Afganistane sa zranilo alebo zahynulo najmenej 140 vojakov

KÁBUL 22. apríla (WebNoviny.sk) - Najmenej 140 vojakov zabili militanti Talibanu pri piatkovom útoku na základňu afganskej armády v provincii Balch na severe krajiny.



Zranenia utrpelo ďalších 160 ľudí, informoval dnes agentúru DPA predseda provinčnej rady Mohammad Ibráhím Chajr Andéš. Terčom útoku sa stalo armádne veliteľské stredisko niekoľko kilometrov od mesta Mazáre Šaríf, metropoly provincie Balch. Útočníci Talibanu boli oblečení v armádnych uniformách a dorazili na základňu na troch vojenských vozidlách so sfalšovanými dokumentmi, uviedol predtým zdroj z armády..



Militanti podľa neho vystrelili raketu na vstupnú bránu. Desať útočníkov sa následne presunulo do mešity, kde sa armádni príslušníci zhromaždili na piatkových modlitbách, a potom do jedálne. Taliban tvrdí, že zahynulo alebo utrpelo zranenia viac než 500 vojakov a dôstojníkov, pričom štyria z útočníkov boli príslušníkmi armády, ktorí slúžili na tejto základni a dobre ju poznali. Fundamentalistické hnutie zverejnilo aj fotografie údajných útočníkov.



Pri útoku podľa DPA neutrpeli zranenia žiadni nemeckí vojaci, ktorí pôsobia v severnom Afganistane, kde poskytujú poradenstvo miestnym kolegom.