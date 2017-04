Pri splavovaní rieky Dunajec zahynul pltník

BRATISLAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) - V popoludňajších hodinách horských záchranárov slúžiacich na Pieninách požiadali o pomoc pre 53–ročného pltníka, ktorý počas splavovania rieky Dunajec spadol z plte do vody. Silný prúd a zvýšená hladina rieky však muža „uväznili“ a napriek rýchlemu nasadeniu záchranných zložiek a techniky sa ho nepodarilo zachrániť. Počas pátrania sa muž našiel zakliesnený v rieke, odkiaľ ho vytiahli hasiči z člna. Telesné pozostatky muža slovenskej národnosti previezli do prístaviska pltí, kde boli odovzdané príslušníkom PZ SR a privolanému obhliadajúcemu lekárovi. .

BRATISLAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) - V popoludňajších hodinách horských záchranárov slúžiacich na Pieninách požiadali o pomoc pre 53–ročného pltníka, ktorý počas splavovania rieky Dunajec spadol z plte do vody. Silný prúd a zvýšená hladina rieky však muža „uväznili“ a napriek rýchlemu nasadeniu záchranných zložiek a techniky sa ho nepodarilo zachrániť. Počas pátrania sa muž našiel zakliesnený v rieke, odkiaľ ho vytiahli hasiči z člna. Telesné pozostatky muža slovenskej národnosti previezli do prístaviska pltí, kde boli odovzdané príslušníkom PZ SR a privolanému obhliadajúcemu lekárovi. .

