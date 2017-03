Pri pobreží Somálska opäť úradovali piráti, uniesli prvú loď od roku 2012

MOGADIŠO 14. marca (WebNoviny.sk) - Piráti pri pobreží Somálska uniesli v pondelok ropný tanker plávajúci pod srílanskou vlajkou. Oznámili to v utorok somálski predstavitelia. Incident potvrdila aj hovorkyňa Operácie námorných síl pod vedením Európskej únie v Somálsku (EUNAVFOR) s tým, že ho vyšetrujú.



Loď Aris 13, ktorá patrí Spojeným arabským emirátom, v pondelok oznámila, že sa k nej priblížili dva skify. Tanker s osemčlennou posádkou plával pod srílanskou vlajkou s nákladom paliva z Džibuti do somálskeho hlavného mesta Mogadišo, potvrdil dnes expert na pirátov John Steed z organizácie Oceans Beyond Piracy. Povedal, že ide o prvý útok pirátov na obchodnú loď pri pobreží Somálska od roku 2012..



Podľa nemenovaného somálskeho predstaviteľa z poloautonómneho štátu Puntland obsadilo obchodnú loď asi 20 mužov a presúvajú ju smerom k somálskemu pobrežiu. Piráti pri pobreží Somálska boli kedysi vážnou hrozbou svetového lodného priemyslu. V dôsledku medzinárodných hliadok v oblasti sa však tento problém v uplynulých rokoch zmiernil.



Somálski piráti sa v ostatnom čase zameriavajú najmä na menšie zahraničné rybárske člny, ktoré podľa nich ilegálne lovia ryby v somálskych vodách. Webová stránka EUNAVFOR neuvádza v súčasnosti žiadnu unesenú loď ani rukojemníkov zadržiavaných pirátmi. Obavy z pirátov pri pobreží Afriky sa presunuli najmä do Guinejského zálivu.