Pri odklade daňového priznania sa SZČO sociálne odvody menia až v októbri

BRATISLAVA 16. marca (WebNoviny.sk) - Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si predĺžia lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, budú poistné na sociálne poistenie platiť v rovnakej sume ako doteraz za obdobie do 30. septembra tohto roka.



Poistné z novo určeného vymeriavacieho základu, vypočítaného na základe daňového priznania za rok 2016, začne SZČO s odloženými daňami platiť až od 1. októbra 2017 s prvou splatnosťou do 8. novembra 2017. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2016 poisťovni netreba oznamovať. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder..



Ak má SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, vznikne jej povinné nemocenské a dôchodkové poistenie od 1. októbra 2017 pri hrubom príjme za minulý rok vyššom ako 5 298 eur. Podľa Višvádera pritom nezáleží na tom, či má SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30. júna alebo do 30. septembra tohto roka.



Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania oznámi Sociálna poisťovňa.



