Pri obci Lada sa zrazili tri autá, spolujazdkyňa Emília nehodu neprežila

BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) - Jeden ľudský život vyhasol v nedeľu popoludní pri dopravnej nehode v obci Lada v Prešovskom okrese. Ako informovala agentúru SITA prešovská krajská hovorkyňa Jana Migaľová, zrazili sa tu tri autá a na mieste prišla o život 66-ročná spolujazdkyňa Emília. Vyšetrovateľ preto začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a ublíženia na zdraví a bude zisťovať príčiny nehody. Migaľová upresnila, že išlo o zrážku automobilu značky Chevrolet, ktoré viedol 46-ročný Stanislav. Jeho testy na alkohol boli negatívne, muž utrpel pri nehode ťažké zranenia.. Emília sa viezla vo Fabii so 65-ročným Júliusom, ktorému bola odobratá krv na zistenie alkoholu. Tiež bol zranený ťažko. Tretie auto značky Seat šoféroval 27-ročný Tomáš, ktorého testy na alkohol boli negatívne a jeho zranenia by mali byť ľahšieho charakteru, dodala hovorkyňa.

BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) - Jeden ľudský život vyhasol v nedeľu popoludní pri dopravnej nehode v obci Lada v Prešovskom okrese. Ako informovala agentúru SITA prešovská krajská hovorkyňa Jana Migaľová, zrazili sa tu tri autá a na mieste prišla o život 66-ročná spolujazdkyňa Emília. Vyšetrovateľ preto začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a ublíženia na zdraví a bude zisťovať príčiny nehody. Migaľová upresnila, že išlo o zrážku automobilu značky Chevrolet, ktoré viedol 46-ročný Stanislav. Jeho testy na alkohol boli negatívne, muž utrpel pri nehode ťažké zranenia.. Emília sa viezla vo Fabii so 65-ročným Júliusom, ktorému bola odobratá krv na zistenie alkoholu. Tiež bol zranený ťažko. Tretie auto značky Seat šoféroval 27-ročný Tomáš, ktorého testy na alkohol boli negatívne a jeho zranenia by mali byť ľahšieho charakteru, dodala hovorkyňa.

Vytvor diskusiu......

Tip:

BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) – Mŕtve telo zatiaľ neznámeho muža uvideli v nedeľu dopoludnia náhodní svedkovia v Malom Dunaji....BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) – Nikto v parlamente nikomu nekázal čítať listové zásielky. Ak by to tak bolo a bolo by porušené...BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) - Polícia hľadá svedkov nehody, ku ktorej došlo v piatok 28. apríla o 11:00 na Moldavskej ulici...Hľadaj v článkoch na Spravy.pozri.sk