Pri Senci sa stala vážna dopravná nehoda, zasahoval vrtuľník

BRATISLAVA 11. februára (WebNoviny.sk) - Troch zranených si vyžiadala vážna dopravná nehoda na diaľnici D1 pri Senci. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air - Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková, po zrážke dodávky s kamiónom skončila dodávka mimo cesty a ostali v nej zakliesnení traja pasažieri českej národnosti.



Na mieste zasahovali viaceré zložky integrovaného záchranného systému. Pri nehode, ktorá sa stala na 38 kilometri na diaľnici D1 v smere z Trnavy do Bratislavy, zasahovali aj trnavskí a seneckí hasiči. Ako uviedla Zuzana Farkasová z Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), "pri nehode vrazila dodávka do zadnej časti nákladného vozidla, pričom sa zranili tri osoby. Hasiči museli dve osoby z dodávky vyslobodzovať hydraulickým zariadením a zásah trval viac ako dve hodiny". .



Po prílete vrtuľníka leteckých záchranárov z Bratislavy, si lekár leteckých záchranárov prevzal 25-ročného muža z auta so zranením hrudníka a rebier. Zranený bol pri vedomí, no na okolnosti nehody si nepamätal a sťažoval sa na ťažké dýchanie. Pacienta po ošetrení a v stabilizovanom stave vrtuľníkom transportovali do Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov. Ostatní zranení ostali v starostlivosti pozemných záchranárov, dodala hovorkyňa ATE.