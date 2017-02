Pri Louvri útočil muž s mačetou, kričal Alah je najväčší

PARÍŽ 3. februára (WebNoviny.sk) - Francúzsky vojak postrelil v piatok pri vchode do múzea Louvre v Paríži neznámeho muža, ktorý naňho zaútočil nožom. Muž sa pokúšal dostať do budovy múzea v centre mesta s batožinou. Celú oblasť evakuovali.



Ani v jednom z nich sa nenachádzalo výbušné zariadenie..



Ozbrojenec s mačetou sa vrhol na skupinu policajtov a vojakov s pokrikom v arabskom jazyku "Alah je najväčší" a ľahko zranil jedného armádneho príslušníka. Jeden z vojakov na neho vystrelil spolu päť rán. Útočník utrpel vážne zranenia, dodal Cadot.



Jeden zo zdrojov uvádza, že útočník sa pokúsil vojsť do podzemného obchodného centra múzea, potom zaútočil na vojaka. Francúzske ministerstvo vnútra v odkaze na Twitteri oznámilo prebiehajúcu "vážnu udalosť" v oblasti Louvru.



Hovorkyňa múzea uviedla, že túto kultúrnu inštitúciu "nateraz uzavreli". Stanica BBC tvrdí, že Louvre evakuovali. Svedkovia uviedli, že polícia a vojaci utvorili okolo vchodu do múzea koridor.