Pri Líbyi sa potopil čln s migrantmi, takmer sto je nezvestných

KÁHIRA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Najmenej 97 migrantov z Afriky je nezvestných a pravdepodobne sa utopilo po tom, čo sa ich čln smerujúci do Európy vo štvrtok potopil v Stredozemnom mori. Informovala o tom líbyjská pobrežná stráž.



Podľa nej sa zhruba desať kilometrov od líbyjského pobrežia podarilo zachrániť 23 migrantov po tom, čo úrady dostali tiesňové volanie. Medzi nezvestnými je aj 15 žien päť detí..





Podľa agentúry AP zahynulo vlani počas plavby z Afriky do Európy vyše 4500 migrantov. Pašeráci často nakladajú ľudí do vratkých a preťažených člnov, ktoré sa potom prevrhnú.



Nemecká vláda vo štvrtok oznámila, že podporí zákaz exportu člnov z EÚ do Líbye v rámci opatrenia na zastavenie prílevu migrantov cez Stredozemné more.



