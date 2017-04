Prezidentovi Kiskovi môže ďalšie rodičovstvo pomôcť, tvrdí politológ

Prezidentovi Andrejovi Kiskovi môže narodenie ďalšieho potomka pomôcť, a to tým, že sa ukáže ako rodinne založený človek. Myslí si to politológ....

BRATISLAVA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Prezidentovi Andrejovi Kiskovi môže narodenie ďalšieho potomka pomôcť, a to tým, že sa ukáže ako rodinne založený človek. Myslí si to politológ Grigorij Mesežnikov.





"To je na Slovensku dosť dôležité. Myslím si, že v situácií, keď je konfrontovaný so snahami ho neopodstatnene škandalizovať, mu to môže vytvoriť nejakú bariéru proti týmto útokom," povedal..





Lety do Popradu



Ako zareagujú politické strany na to, že Kiska bude päťnásobným otcom, Mesežnikov nevedel posúdiť. "Je to niečo, čo môže prezidentovi do istej miery pomôcť. Je dobré, že túto informáciu rozumne komunikuje bez okázalých gest, ako človek, ktorému záleží na svojej rodine," dodal.





Prezidenta v poslednom čase koaliční lídri kritizovali za to, že . Poslanci NR SR preto odhlasovali, že



Nevymenoval sudcov



Okrem toho ho premiér Robert Fico (Smer-SD), ako aj Andrej Danko (SNS) viackrát vyzvali, aby vymenoval chýbajúcich sudcov na Ústavnom súde SR. Podľa Fica prezident "nevymenovaním sudcov z navrhnutých kandidátov hrubo porušuje ústavu“.



„Podľa ústavy má zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov,“ dodal Fico. „Prezident hrubo porušoval ústavu aj tým, že na základe rozhodnutia ústavného súdu vstúpil do základných práv a slobôd kandidátov," dodal.



Po tom, čo Benátska komisia zaslala svoje odporúčanie prezidentovi, Fico vyzval Kisku, aby vymenoval všetkých troch chýbajúcich ústavných sudcov. „Najprv z pätice vymenuje dvoch, a potom jedného z dvojice Jana Laššáková a Mojmír Mamojka (obaja Smer-SD),“ dodal Fico s tým, že Benátska komisia dala podľa neho za pravdu postoju vlády SR.



Prezident a jeho manželka Martina Kisková čakajú v auguste tretie dieťa. Je to po prvýkrát v histórii SR, keď sa prezidentovi alebo premiérovi počas výkonu funkcie narodí dieťa.