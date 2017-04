Prezidenti Egypta a USA sa stretli v Bielom dome, hovorili o boji proti Islamskému štátu

WASHINGTON 3. apríla (WebNoviny.sk) - Prezidenti USA a Egypta, Donald Trump a Abdal Fattáh Sísí, hovorili dnes o spolupráci v boji proti terorizmu počas prvej návštevy tohto bývalého šéfa egyptskej armády v Bielom dome.



Trump povedal Sísímu, že Spojené štáty i on osobne sú "veľkým priateľom a spojencom Egypta". Sísí pochválil "neochvejný" postoj Trumpa v boji proti terorizmu a zaviazal sa spolupracovať s Washingtonom, ktorý poskytol egyptskej vláde vojenskú pomoc. .



Dôraz na bezpečnostnú spoluprácu



Šéf Bieleho domu v rozhovore so Sísím, ktorý ako vrchný veliteľ ozbrojených síl v roku 2013 zosadil prvého demokraticky zvoleného egyptského prezidenta Muhammada Mursího, zdôraznil bezpečnostnú spoluprácu medzi Washingtonom a Káhirou vrátane boja proti organizácii Islamský štát (IS).



Medzinárodné ľudskoprávne organizácie vyjadrili obavy, že by tradičné americké obavy o rešpektovanie ľudských práv mohli ísť stranou. "Pozvať Sísího na oficiálnu návštevu Washingtonu, keď desiatky tisíc Egypťanov hnijú vo väzení a keď je mučenie opäť na dennom poriadku, je čudný spôsob budovania stabilného strategického partnerstva," uviedla vo vyhlásení Sarah Margonová, washingtonská riaditeľka organizácie Human Rights Watch.



Amnesty International vyzvala Trumpa, aby prinútil Egypt zodpovedať sa za masové zatýkanie, zabíjanie disidentov, nespravodlivé procesy a ďalšie porušovanie ľudských práv.



USA podporujú Sísího



Predstavitelia Bieleho domu, ktorí informovali o stretnutí, označili Egypt za "jeden z tradičných pilierov stability na Blízkom východe" a za "spoľahlivého partnera USA po celé desaťročia". Informovali o americkej podpore pre egyptské bezpečnostné operácie na Sinajskom polostrove a miliardách vojenskej pomoci pre Káhiru, ako aj o ekonomických reformách.



Vo vyjadrení pred kamerami Trump povedal, že USA podporujú Sísího, ktorý podľa jeho slov "odvádza neuveriteľnú prácu vo veľmi zložitej situácii".



Vzťahy medzi Trumpovým predchodcom Barackom Obamom a Sísím boli napäté Obamova vláda dokonca v roku 2013 po zvrhnutí Mursího na dva roky pozastavila predaj zbraní do Egypta.



Trump neodpovedal na otázku reportérov, či USA označia Moslimské bratstvo, najstaršie islamistické hnutie arabského sveta, za teroristickú organizáciu, o čo sa údajne usiluje egyptská vláda. V Egypte je Moslimské bratstvo zakázané.