Prezident vrátil novelu o jednokolovej voľbe predsedov VÚC

Prezident Andrej Kiska vrátil Národnej rade SR dve novely volebného kódexu na opätovné prerokovanie. Parlament ich prijal 2. februára. Informoval....

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska vrátil Národnej rade SR dve novely volebného kódexu na opätovné prerokovanie. Parlament ich prijal 2. februára. Informoval o tom Martin Lipták z tlačového odboru Kancelárie prezidenta.



Ide o jednokolovú voľbu na post predsedov samosprávnych krajov a novelu volebného kódexu, ktorá upravuje zloženie a činnosť okrskových volebných komisií pri krajských a komunálnych voľbách. Prezident v stredu podpísal novelu Ústavy, ktorou sa predĺži volebné obdobie orgánov vyšších územných celkov pre jedny voľby na päť rokov, a to pre voľby, ktoré budú v tomto roku..



Cieľom prvej novely volebného kódexu má byť zmena voľby predsedov samosprávnych krajov. Podľa súčasného právneho stavu, ak žiadny z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, uskutoční sa druhé kolo. Parlamentom schválený zákon mení tento dvojkolový systém na jednokolový, v ktorom by sa predsedom samosprávneho kraja stal ten z kandidátov, ktorý získa najviac platných hlasov.



Zdôvodnenie zmeny je vraj neúplné



Podľa hlavy štátu je odôvodnenie takejto zmeny v roku konania volieb nízkou účasťou voličov a úsporou finančných prostriedkov neúplné a skresľujúce. Ako zdôraznil Kiska, slabý záujem je aj problémom prvého kola, v ktorom žiaden kandidát v doterajších voľbách nezískal viac ako 15 percent hlasov oprávnených voličov. Nízka účasť býva po každých voľbách do orgánov samosprávnych krajov predmetom politickej diskusie. "Táto opakujúca sa politická diskusia vždy po pár dňoch či týždňoch utíchla a zásadné zmeny sa nikdy neuskutočnili,” dodal prezident.



Prezident podľa Liptáka podporuje poctivú diskusiu a prijímanie nevyhnutných opatrení, ktorých cieľom by malo byť zvýšenie praktického významu a užitočnosti samosprávnych krajov a ich priamo volených orgánov pre voličov, a tým aj podporu podstatne vyššej volebnej účasti. "Práve preto som presvedčený, že zákonodarný orgán by pri tvorbe či snahe o nápravu a vylepšenie volebných pravidiel nemal pokračovať v tradícii nepremyslených účelových politických návrhov,” zdôraznil prezident Kiska.



Parlament bude o zákone opäť rokovať



Z uvedených dôvodov prezident vrátil schválený zákon parlamentu na opätovné prerokovanie s pripomienkami vypustiť ustanovenia zavádzajúce jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov.



Druhá novela volebného kódexu upravuje zloženie a činnosť okrskových volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávy miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov, ktoré by sa mali konať v jeden deň. Keďže prezident vrátil parlamentu zákon zavádzajúci jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov, v prípade dvojkolovej voľby by ustanovenia obsiahnuté v tejto novele volebného kódexu boli nevykonateľné. Preto navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky, aby zákon neprijala ako celok.



Novelu Ústavy Slovenskej republiky prijatú parlamentom 2. februára 2017, ktorá predlžuje volebné obdobie zastupiteľstiev samosprávnych krajov a predsedov samosprávnych krajov zvolených vo voľbách, ktoré sa uskutočnia v roku 2017, zo štyroch rokov na päť rokov, prezident Andrej Kiska podpísal, keďže prezident nedisponuje oprávnením vrátiť zákonodarnému orgánu na opätovné prerokovanie ústavný zákon.