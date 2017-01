Prezident udelil vyznamenania, ocenil aj Kaščáka či Langoša

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) - Udeľovanie štátnych vyznamenaní nie je len formálnou slávnosťou, na ktorej pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky oceňujeme individuálne výkony výnimočných ľudí, ale je to aj priestor ukázať, na akých občianskych, spoločenských a kultúrnych základoch tieto výnimočné životné príbehy a činy stoja.



Vo svojom príhovore pri príležitosti udeľovania štátnych vyznamenaní to uviedol prezident Andrej Kiska. Prezident zároveň povedal, že v súčasnej nepokojnej dobe silných slov a rýchlych úsudkov považuje za životný záujem pre ďalšie slobodné, demokratické a občianske smerovanie našej spoločnosti, aby sme oceňovali a počúvali tých, ktorí strážia a kultivujú našu spoločnú pamäť.



"Aby sme sa nestali opäť raz obeťami nenávisti či nevedomými nástrojmi starého zla v novom šate. Toho zla a tej nenávisti, ktoré sme za cenu veľkých obetí a nesmierneho utrpenia už raz porazili. Pravdu o našej histórii nepotrebujeme ideologicky prifarbovať ani milosrdne skrášľovať. Ale musíme jej rozumieť a musíme sa z nej poučiť," povedal Kiska v príhovore.



Oslava občianskej statočnosti a odvahy vzdorovať zlu



Pre Kisku je podľa jeho slov veľká česť oceniť mimoriadne zásluhy o rozvoj práva, zásluhy, ktoré prekračujú bežné rámce kvalitného výkonu právnického povolania. "V každodennom zápase o spravodlivosť, ktorá je základným kameňom dobrého fungovania každého ľudského spoločenstva, je dôležité povzbudzovať tých, ktorí sú nielen profesionálnymi, ale aj morálnymi autoritami slovenskej justície. Autoritami, ktoré nám ukazujú, že chrániť a rozvíjať vládu zákona si vyžaduje spojiť hlbokú znalosť práva s hlbokou pokorou k moci práva a k autorite, ktorú dal právu demokratický štát," uviedol Kiska v Rytierskej sále Bratislavského hradu.



Pondelňajšie udeľovanie štátnych vyznamenaní je podľa Kisku aj oslavou občianskej statočnosti a odvahy vzdorovať zlu. "Je ocenením slobodného ducha a otvorenosti k svetu. Je prejavom podpory umeleckej, vedeckej tvorivosti a úcty k pravde a faktom. Hlbokého rešpektu k spravodlivosti a povinnosti chrániť pamäť našej spoločnosti. Je dôkazom toho, ako naše spoločenstvo obohacuje kultúrna či etnická rôznorodosť ľudí, ktorí tu žijú," povedal Kiska v príhovore. Udeľovanie štátnych vyznamenaní je príležitosťou pripomenúť si cez životné príbehy ocenených, že iba hlboké ľudské kvality a spoločne zdieľané hodnoty môžu byť trvalým predpokladom zdravého rozvoja nášho štátu, kultúry našej spoločnosti a prosperity komunít, v ktorých žijeme.



Ocenil aj schopnosť potešiť oko či ucho estetickým zážitkom



Prezident ocenil aj zvedavosť a túžbu po poznaní, ktorá umožňuje posúvať hranice ľudskej tvorivosti a vynaliezavosti nevídaným tempom a nečakaným smerom. "Je to príležitosť opäť si pripomenúť, že rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu si zaslúži väčšie úsilie, než sme vyvinuli v predchádzajúcich rokoch. Je načase tento dlh začať znižovať," vyzval Kiska. "Pretože tak, ako boli sloboda, tvorivosť, schopnosť objavovať riešenia základom doterajšieho úspechu európskej civilizácie vrátane Slovenska, tak sú rovnako nevyhnutným predpokladom pre jej prežitie v budúcnosti," dodal.



Prezident zároveň ocenil aj vzácnu prácu - schopnosť potešiť oko či ucho estetickým zážitkom, chytiť za srdce emóciou nevšedného umeleckého diela, zaujať myseľ múdrosťou a vtipom hovoreného či písaného slova. "Vaša práca, vaše výsledky, vaše činy sú skutočným prameňom bohatstva našej spoločnosti, výnimočným príspevkom k rozvoju našej krajiny. Ste pre nás ostatných inšpiráciou a vzorom, zdrojom radosti a poznania. A pravým dôvodom, prečo môžeme byť na Slovenskú republiku hrdí," dodala hlava štátu.



Prezident in memoriam vyznamenal Dobroslava Pustaja, ktorého v 50-tych rokoch odsúdili za velezradu a vyzvedačstvo a prežil Jáchymovské bane, Radom Ľudovíta Štúra II. triedy, bojovníčku proti rasovej neznášanlivosti, ktorá bola v roku 2005 nominovaná na Nobelovu cenu mieru Danielu Šilanovú Pribinovým krížom II. triedy, zakladateľa Verejnosti proti násiliu a Ústavu pamäti národa Jána Langoša Radom Ľudovíta Štúra I. triedy a prekladateľku Zoru Jesenskú Radom Ľudovíta Štúra I. triedy.



Návrh vlády na ocenenie pre Kukuru a Filana neprešiel



Hlava štátu vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy udelila historikovi Ivanovi Kamencovi a ústavnému právnikovi Ivanovi Trimajovi. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Kiska udelil Eve Mosnákovej, ktorá vedie klub tých, čo prežili holokaust, spevákovi a zakladateľovi festivalu Pohoda Michalovi Kaščákovi, právničke Alexandre Krskovej, spisovateľovi Tomášovi Janovicovi a hercovi Martinovi Hubovi.



Pribinov kríž I. triedy Kiska udelil vedcovi a informatikovi Jurajovi Hromkovičovi a právnikovi Jaroslavovi Krajčovi. Pribinovým krížom II. triedy vyznamenal herečku Zitu Furkovú, biochemika Ladislava Kováča, umelkyňu Ilonu Németh, vinárku Máriu Macikovú a literárneho historika Augustína Maťovčíka. Herca a režiséra Juraja Herza a speváka a politika Michaela Kocába prezident vyznamenal Radom bieleho dvojkríža II. triedy.



Kiska vyznamenania neudelil umelcom Jurajovi Kukurovi a Borisovi Filanovi. Tých na návrh ministerstva kultúry navrhla vyznamenať vláda. Ministerstvo navrhlo udeliť Jurajovi Kukurovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za významný dlhoročný prínos k rozvoju divadelného a filmového umenia na Slovensku, za významnú reprezentáciu Slovenska v zahraničí a osobitne za umelecké profilovanie Divadla Aréna. V prípade Borisa Filana navrhol rezort kultúry štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za autorský prínos v oblasti slovenskej pôvodnej literárnej tvorby, výnimočnú úroveň piesňovej tvorby a publicistické aktivity.