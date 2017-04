Prezident odmietol vymenovať dvoch kandidátov na sudcov, bola zlá výberová komisia

BRATISLAVA 19. apríla (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov, ktorí prešli výberovým konaním na miesta sudcov na Okresný súd Spišská Nová Ves. Agentúre SITA to potvrdil prezidentov hovorca Roman Krpelan. Vysvetlil, že prezident po preskúmaní návrhov Súdnej rady SR dospel k záveru, že nie je oprávnený ich vymenovať.



Vo výberovom konaní, v ktorom títo kandidáti uspeli, boli totiž predsedom Okresného súdu Spišská Nová Ves za členov výberovej komisie vymenovaní namiesto dvoch členov zvolených Súdnou radou SR dvaja členovia vymenovaní ministrom spravodlivosti. Takéto zloženie výberovej komisie odporovalo zákonu, a komisia preto nebola oprávnená vykonať výberové konanie. Prezident považuje predložené návrhy na vymenovanie kandidátov za neúplné a do odstránenia vytknutých nezákonností nemôže o uvedených kandidátoch rozhodnúť, dodal Krpelan..



Z Kancelárie Súdnej rady SR potvrdili, že vzniknutou situáciou sa budú zaoberať na najbližšom rokovaní v pondelok. Je preto predčasné hovoriť, ako sa s tým Súdna rada vyporiada a treba počkať na rozhodnutie v tejto veci. O probléme vie aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, chce si počkať na závery rady. Nie je to, samozrejme, jednoduchá situácia, sú tu aj dvaja kandidáti, ktorí prešli v dobrej viere výberovým konaním. „Prekvapuje ma tento typ omylu zo strany predsedu Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi Jánom Slovinským," uviedla o situácii, preto chce Žitňanská s ním hovoriť.



