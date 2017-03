Prezident Zeman sa počas návštevy Olomouca potkol a stratil topánku

Potknutím sa začal v Olomouci český prezident Miloš Zeman svoju trojdňovú návštevu Olomouckého kraja. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz. Po....

PRAHA 21. marca (WebNoviny.sk) - Potknutím sa začal v Olomouci český prezident Miloš Zeman svoju trojdňovú návštevu Olomouckého kraja. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz. Po privítaní sa s hajtmanom (županom) Ladislavom Oklešťkom (ANO) zakopol a zatackal sa na schodoch vedúcich ku vchodu do budovy hajtmanstva. Zachytila ho ochranka.



Pri zakopnutí prišiel Zeman o topánku a krátky úsek absolvoval len v ponožke. Obklopoval ho pritom sprievod spolu s ochrankou, a to až do chvíle, keď mu topánku opäť obula manželka Ivana. .



“Toto je moja 47. alebo 48. návšteva kraja a vy práve dnes máte jednu prioritu. Ste prvým krajom, kde pri vchode do krajského úradu som stratil topánku. Našťastie sa našla – moja žena mi ju nasadila a utiahla,” uviedol Zeman na úvod stretnutia s krajskými predstaviteľmi.



Podotkol pritom, že jeho stratená topánka zrejme vyplní u novinárov celú plochu informovania o jeho návšteve na krajskom úrade. “Keby sme diskutovali o najdôležitejších témach Olomouckého kraja, tak to sa už do médií nedostane,” dodal prezident.



Návšteva Olomouckého kraja je prvou návštevou regiónov po tom, čo Zeman oznámil, že sa chce znovu uchádzať o funkciu, a pritom nemieni viesť predvolebnú kampaň.